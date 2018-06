Hafter annonce la dernière phase de prise de contrôle de la ville de Derna dans l'Est de la Libye

16 Juin 2018

Tripoli, Libye, 16 juin (Infosplusgabon) - Le commandant de l'armée libyenne, le maréchal Khalifa Hafter, a annoncé, lundi, que la bataille pour le contrôle de la ville de Derna (est), aux mains de groupes extrémistes islamistes, touche à sa fin avec l'entrée de la deuxième phase de l'offensive lancée il y a plusieurs semaines.

Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, le maréchal Hafter a évoqué les développements des combats à Derna, annonçant le lancement de la deuxième phase de la libération de la ville.

Il a ajouté que "la fin des groupes terroristes à Derna s'approchait", promettant une victoire décisive de l'armée dans cette ville qui échappe au contrôle des autorités libyennes depuis la révolution de février 2011 qui a renversé le régime de Mouammar Kadhafi.

Le maréchal Hafter a, via la vidéo, donné ses instructions aux soldats qu'il a qualifiés de "téméraires", et donné ses ordres aux chefs des axes de combats pour gérer les opérations pendant la libération et la prochaine étape.

Il a appelé l'armée à être vigilante contre les pièges, les embuscades et les mines, soulignant la nécessité de prendre soin de la sécurité et de la sûreté des citoyens et de les aider à vaquer à leurs affaires et à mener leur vie quotidienne.

Il a aussi exhorté tout le monde à préserver la ville de Derna et ses installations, et activer tous les services de sécurité, ainsi que la mise en place de postes de sécurité, et à suivre les procédures légales dans le traitement des prisonniers.

On rappelle que l'armée nationale libyenne a lancé une offensive militaire pour libérer la ville aux mains des groupes extrémistes islamistes.

La Mission d'appui des Nations unies en Libye (UNMIL) a dénoncé dernièrement l'intensité des combats, appelant à épargner les civils. L'UNSMIL a également déploré l'embargo sur la ville et les coupures d'électricité et le manque de nourriture pour les habitants.

