Moussa Mara se retire de l'élection présidentielle malienne en faveur de Cheick Modibo Diarra

16 Juin 2018

Bamako, Mali, 16 juin (Infosplusgabon) - L'ancien Premier ministre malien, Moussa Mara, président du parti Yéléma (changement), qui avait annoncé, il y a deux mois, sa candidature à l'élection présidentielle dont le premier tour est prévu le 29 juillet prochain, a décidé de se retirer au profit de l'ex-Premier ministre sous la transition (2012-2013), l'astro-physicien, Dr Cheick Modibo Diarra.

"J’ai l’honneur de vous informer que je retire ma candidature à l’élection présidentielle. Je m’engage à participer pleinement à l’animation de l’équipe en constitution autour du Dr Diarra pour redresser notre pays et lui donner une nouvelle route vers l’unité, la sécurité, la justice et la prospérité", a-t-il déclaré vendredi.

Il a indiqué que son équipe se mettra entièrement à la disposition de la cause commune et emploiera toute son énergie, son imagination et sa conviction à cela, exhortant "tous ses soutiens à appuyer Cheick Modibo DIARRA".

Moussa Mara, la quarantaine d'années, dont le parti s'est retiré de la mouvance présidentielle, il y a six mois, a expliqué sa décision par "l’intervention salutaire de nombreuses organisations de la société civile, à travers une plateforme constituée autour du Premier ministre Cheick Modibo DIARRA" et par le souci de son parti de donner une grande chance à l’avènement du vrai changement au Mali.

