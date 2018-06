Ouverture mardi à Ouagadougou de la conférence sur la réforme des salaires du Burkina Faso

11 Juin 2018

Ouagadougou, Burkina Faso, 11 juin (Infosplusgabon) - Le gouvernement du Burkina Faso organise, les 12,13 et 14 juin, la première conférence des Forces vives de la nation sur la rationalisation du système de rémunération des agents publics de l’Etat.

« Cette rencontre historique nationale placée sous le haut patronage de Paul KabaThiéba, Premier ministre, a pour objectif de parvenir à un mécanisme garantissant une gestion équitable et soutenable des rémunérations des agents publics de l'Etat et permettant la recherche de l'apaisement social et l'accroissement de la productivité publique », a indiqué le gouvernement dans un communiqué.

La conférence regroupera toutes les composantes de la nation et seront constituées du secteur étatique (pouvoir exécutif y compris, les forces de défense et de sécurité, pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire), des organisations des travailleurs, des organisations de la société civile, des organisations socio-professionnelles, des retraités, des autorités coutumières et religieuses et de la société politique.

La grogne sociale observée depuis l’arrivée au pouvoir du Président Roch Marc Christian Kaboré en 2016, a contraint son équipe à prendre un certain nombre de mesures dont la remise à plat des salaires, rappelle-t-on.

Le Premier ministre Paul Kaba Thiéba a souligné que la masse salariale en 2018 avoisine 720 milliards de F CFA alors qu’ à l’horizon 2020 elle sera de 1000 milliards.

FIN/INFOSPLUSGABON/ONJ/ GABON 2018

© Copyright Infosplusgabon