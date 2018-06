Les journalistes maliens indignés par leur traitement lors d'une marche réprimée de l'opposition à Bamako

10 Juin 2018

Bamako, Mali, 10 juin (Infosplusgabon) - Dans un communiqué, la Maison de la presse, structure faitière des médias maliens, s’indigne du traitement réservé par les forces de sécurité aux journalistes lors de la marche de l’opposition et de la Société civile samedi dernier à Bamako.

L'organisation regrette notamment les tirs tendus de grenades lacrymogènes, les violences physiques et les tentatives de retrait de caméras et d'autres outils de travail et de manière générale, les entraves au travail des journalistes de la presse écrite, en ligne, des télévisions et des radios.

"Sans être exhaustifs, nous pouvons citer les cas de journalistes de Radio Nassiraoulé, Sikka TV, Africa 24, Kunnafoni TV, Renouveau TV, RFI Mandenkan, Horon TV et autres, dûment identifiés comme journalistes, mais pourchassés, forcés à fuir, tabassés à coups de matraques et inondés de gaz lacrymogènes", s'indigne le communiqué de la Maison de la presse, qui interpelle fortement le gouvernement, qu’elle considère comme responsable, sur ces actes attentatoires à la liberté de la presse, à la préservation de l’outil de travail et à la sécurité des personnes et de leurs biens.

La Maison de la presse réitère les inquiétudes déjà exprimées dans sa déclaration en date du 24 février 2018, relative à l’enlèvement, dans leur rédaction, de trois journalistes de Maliactu.net (journal en ligne) concernant la recrudescence des attaques contre les professionnels de l’information, y compris par des éléments de la sécurité rapprochée de certains membres du gouvernement lors d’activités publiques.

La Maison de la presse rappelle aux plus hautes autorités que sont garanties par la Constitution de Mali la liberté de la presse, la liberté éditoriale et de ton des organes de presse, le libre exercice de leur profession par les journalistes dûment reconnus comme tels.

Elle invite, à cet effet, les autorités maliennes au respect de la liberté d’expression, d’opinion et de presse, au respect du droit du citoyen à l’information de qualité, au respect de la liberté des médias.

La Maison de la presse alerte de nouveau les confrères et l’opinion publique nationale et internationale sur les risques qui pèsent de plus en plus, en cette période pré-électorale, sur l’exercice de la profession de journaliste en République du Mali, conclut le communiqué.

Samedi, une marche non autorisée par le gouverneur de Bamako, organisée par les partis politiques de l'opposition et des organisations de la Société civile, a été violemment réprimée par les forces de sécurité, blessant une trentaine de manifestants et des journalistes.

