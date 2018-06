Kabylie : Le combat non-violent du peuple

10 Juin 2018

Par Rabah Arkam*

LIBREVILLE, 10 juin (Infosplusgabon) - La Kabylie, occupe une place très spéciale dans l'ensemble du monde berbère contemporain. L'importance et le dynamisme de ses élites, son rôle décisif dans l'émergence de la conscience et de la revendication berbères contemporaines en font à tous égards une région clé du monde berbère.

Les tendances actuelles et futures en Kabylie seront sans aucun doute décisives pour l'avenir et la survie même de l'identité berbère. La Kabylie est habitée par une population dynamique et pacifique qui fait de la Liberté la valeur la plus sacrée de son existence. Terre de toutes les convoitises, la Kabylie a vu défiler de nombreux envahisseurs. Lorsque la guerre d'Algérie éclate, la Kabylie est l'un des plus grands bastions de cette lutte pour la liberté. Mais une fois l'indépendance acquise, le régime d'Alger n'a pas cessé de marginaliser cette région qui ne se laisse pourtant pas faire. La Kabylie se bat toujours pour ses valeurs, sa langue et sa culture ancestrales.

La guerre faite aux progressistes, les universités vassalisées, les élites soumises aux chantages par la violence, la chasse aux intellectuels et au savoir. On oublie que ce régime a justement encouragé les islamistes comme alibi, pourchassé la modernité, et verrouillé les cultures sous la serre des mosquées et des «services».Ce régime, islamo-baathistes, a atteint l’apogée du mensonge et de la langue de bois. Il nous a colonisés, étouffés, assassinés, marginalisés. Ses criminels de l’humanité qui ont falsifié l’histoire, ont étouffé la langue et la culture Kabyle, marginalisé et arabisé le peuple premier.

Le peuple Kabyle victimes de l'arabité et de l'islamisme, qui ne sont que des masques d'hypocrisie, son combat est celui de la vérité contre le mensonge, de la non violence contre la violence, de la démocratie contre un régime autoritaire, de la justice contre l'injustice et de la privation de la liberté. La résistance non-violente est ici le moyen privilégié de lutte en faveur des droits de l'homme. Sa finalité générale est d'oeuvrer pour plus de justice et de liberté.

* Militant des droits de l’homme

