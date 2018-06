Trois agences spécialisées des Nations Unies présentent leurs programmes de pays pour 2019 et 2020 en Libye

09 Juin 2018

Tripoli, Libye, 9 juin (Infospluagabon) - Le PNUD, le FNUAP et l'UNICEF ont tenu un atelier consultatif à Tunis en Tunisie avec les principales parties prenantes libyennes et les membres de la communauté internationale autour de leurs programmes de pays pour 2019 et 2020 en Libye.

Après des consultations avec le gouvernement libyen et les ministères compétents pendant la première moitié de l'année, la réunion de jeudi a permis de présenter les documents de programme des trois organisations à la communauté internationale et de les familiariser avec leurs plans stratégiques généraux et leurs objectifs pour les deux prochaines années, a précisé un communiqué publié vendredi par la Mission d'Appui des Nations Unies en Libye (UNSMIL).

Les trois documents de programme de pays qui ont été élaborés conformément aux objectifs du Cadre stratégique des Nations Unies pour la Libye 2019-2020 - un cadre d'engagement plus large des Nations Unies avec le gouvernement - seront présentés au Conseil exécutif pour la session de septembre 2018, a précisé le communiqué.

"Cette réunion est une excellente occasion d'élargir l'engagement et la coopération autour des priorités et des objectifs stratégiques des programmes de l'ONU en Libye", a affirmé le Dr Jaffar Syed Hussain, Coordonnateur résident des Nations Unies, dans son allocution d'ouverture.

"Après des années de conflit, la population libyenne veut retrouver une vie normale, avoir une sécurité accrue, un meilleur niveau de vie et un meilleur accès aux services de base. Au cours de cette période de transition, les trois agences des Nations Unies soutiendront activement les principales fonctions de gouvernance en Libye en mettant l'accent sur la réalisation du programme Ne laissez personne de côté et sur l'agenda des objectifs de développement durable pour 2030".

Le programme de pays du PNUD en Libye vise à soutenir la Libye dans la consolidation d'institutions gouvernementales efficaces, inclusives et responsables, ainsi qu'à améliorer l'accès des citoyens aux services publics et aux opportunités économiques.

Sultan Hajiyev, le Directeur du PNUD en Libye, a déclaré : "Nous nous concentrons sur les domaines clés identifiés conjointement avec nos homologues libyens. Nous visons à aider le pays à gérer les multiples défis auxquels il est actuellement confronté tout en aidant à exploiter son potentiel et en permettant la transformation de la richesse de la Libye en une meilleure qualité de vie pour tous ses citoyens".

"L'élaboration du premier document de programme de pays de l'UNFPA pour la Libye est un moment historique pour le pays et montre l'engagement ferme de l'UNFPA à soutenir la population libyenne", a déclaré Bérangère Böell-Yousfi, chef du bureau de l'UNFPA en Libye. "Le DPC est le résultat de consultations étroites avec de nombreuses parties prenantes du gouvernement libyen, des organisations de la société civile, des partenaires internationaux et des agences des Nations Unies".

Le programme de deux ans est ancré dans la vision de l'UNFPA des droits de l'homme, de l'inclusion et de l'égalité, et bénéficiera à un pays où aucune femme, fille ou jeune garçon ne devrait être laissé pour compte. Le FNUAP aidera principalement le gouvernement à mettre en place des systèmes sanitaires et sociaux solides et résilients pour améliorer la santé et le bien-être des femmes et des jeunes dans toute la Libye. Son contenu est aligné sur les objectifs stratégiques de développement, avec les priorités nationales de la Libye, le cadre stratégique des Nations Unies 2019-2020 et le plan stratégique 2018-2021 du FNUAP.

L'objectif du programme de pays de l'UNICEF est de contribuer aux efforts nationaux visant à permettre à tous les enfants et adolescents libyens, en particulier ceux qui sont dans les situations les plus vulnérables, de voir leurs droits progressivement remplis et de développer pleinement leur potentiel.

"Le programme de pays de l'UNICEF cristallise les priorités de notre travail pour les enfants en Libye au cours des deux prochaines années. Des consultations et des discussions avec la communauté internationale sont essentielles pour enrichir nos programmes afin d'obtenir des résultats durables pour les enfants en Libye en ce moment crucial pour la Libye", a déclaré Abdelrahman Ghandour, Représentant spécial de l'UNICEF pour la Libye.

