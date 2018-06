LIBREVILLE, 8 juin (Infosplusgabon) - Olam Palm, filiale du géant singapourien de l’agroalimentaire, Olam International, venait de hisser le Gabon parmi les pays africains exportateurs d’huile de palme. La première cargaison de cette matière première fort prisée en provenance de l’Usine de Kango, située à une centaine de kilomètres de Libreville, avait quitté le port en eaux profondes d’Owendo le 15 mai 2018.

3000 tonnes d’huile de palme destinée à l’exportation ont été chargées, fruit des efforts entrepris par la société Olam Palm depuis quelques années. Ce pan de la diversification de l’économie augure de lendemains meilleurs au regard du déclin de la production pétrolière au Gabon. En 2017, près de 2000 tonnes d’huile de palme avait été récoltés.

Le groupe singapourien, jusque-là connu pour son activité agro-industrielle et récemment portuaire, démontre son ambition de faire du Gabon un acteur majeur de la production d’huile de palme. Olam Palm dispose de trois usines réparties à Kanko, Lambaréné et Mbouki (Mouila). Cette dernière transforme 90 tonnes métriques de régimes de noix de palme par heure, pouvant atteindre une production annuelle de 139 000 tonnes métriques d’huile de palme. Quant aux plantations, elles sont disséminées à Awala (6505 hectares), Mboukou (15 884 hectares), Moutassou (18 272 hectares), Mandji (9060 hectares).

La filière de la production d’huile de palme connait un regain d’activités depuis quelques temps. Elle a été marquée par la mise en exploitation progressive des plantations d’Olam Palm Gabon à Kango (6 502 ha plantés /20.000 ha) et à Mouila (43 000 ha plantés /100 000 ha). En 2016, la production de régimes de noix de palme s’était établie à 29 169 tonnes contre 4 924 tonnes en 2015. Les chiffres de 2017 ne sont pas encore disponibles.

Sur le plan commercial, 7 407 tonnes d’huile de palme brute et d’huile d’amande ont été vendues principalement à l’extérieur du pays, notamment vers le Cameroun, le Nigeria et l’Espagne. Ces ventes ont généré un chiffre d’affaires de 2,8 milliards de Francs CFA, rapporte la direction du Groupe singapourien. Depuis 2012, Olam Palm Gabon était disposée à produire de l’huile de palme de façon durable et certifiée. Le patron d’Olam au Gabon, M. Gagan Gupta, avait déclaré au siège de la société Libreville, que "l’investissement total pour la création de 50 000 hectares de plantations de palmiers à huile au Gabon sera d’environ 250 millions de dollars américains qui sera étalé sur les cinq prochaines années ". Cette superficie est largement dépassée en 2018. Olam Palm Gabon est une filiale du Groupe Olam International et emploierait plus de 300 cadres et ouvriers. Le potentiel d’emploi généré à l’avenir pourrait se situer entre 4000 et 5000 travailleurs, selon M. Gupta.

Le respect des standards internationaux est en ligne de mire. Interrogé sur les standards internationaux relatifs à la production durable d’huile de palme au Gabon, M. Gupta a répondu que « la certification associée à la production d’huile de palme de façon durable et dénommée RSPO vise à promouvoir de manière transparente la croissance et l’utilisation d’huile de palme durablement au Gabon. Olam Palm Gabon respecte ces standards ». Pour le patron d’Olam au Gabon, la production d’huile de palme respecte les critères environnementaux, sociaux et économiques. Rappelons qu’Olam Palm avait décroché en décembre 2017 la certification Rountable on Sustainable Palm Oil (RSPO), une distinction pour son respect de l’environnement dans la culture du palmier à huile et dans la production de l’huile de palme au Gabon. Olam avait inauguré en avril 2017, la plus grande usine de traitement d’huile de palme en Afrique.

Olam Palm Mouila, située au Sud du Gabon dans la province de la Ngounié plante des palmiers à huile depuis 2012, après que le négociant indo-singapourien Olam eut levé 185 millions d'euros pour créer de vastes plantations de palmiers à huile. Mais, c’est grâce à un prêt de la Banque de Développement des Etats d'Afrique Centrale (BDEAC), associé à BGFI Bank, Afreximank et Ecobank Capital, que la filiale Olam Palm Gabon va planter dans une première phase 20.000 hectares à Kango (province de l'Estuaire) et 30.000 à Mouila (province de Ngounié, sud du Gabon).

Il était déjà prévu la construction d’une usine de raffinage d'huile de palme, d'une capacité d'un million de tonnes par an, à Kango, qui traitera la production de la palmeraie locale. Ce vaste chantier en partenariat avec l'Etat gabonais (pour 30%) comprend une pépinière d'un million de graines et plus de 87 000 plants. Une seconde phase prévoit le développement de 150.000 hectares de plantations de palmiers dans les régions de Lambaréné (centre), Tchibanga et Mayumba (sud). Sur les dizaines de milliers d'hectares maintenant dévolus au palmier à huile ou aux hévéas poussaient auparavant des cultures vivrières, bananiers, caféiers et cacaoyers, sans réelle expansion industrielle. De nouveaux sites ont été aménagés pour ces cultures.

Or, le Gabon importe la plupart de ses produits alimentaires du Cameroun voisin. Plutôt que la sécurité alimentaire, le pays a choisi l'agro-industrie, avec des attributions de terres arables dénoncées par les ONG qui estiment que l'implantation par Olam de 28.000 hectares d'hévéas dans la province du Woleu-Ntem, au nord du pays, s'était faite sans concertation. Rappelons que dans le même élan, le président Ali Bongo Ondimba avait signé avec Olam à Singapour, en novembre 2010, un programme d'investissement de 1,25 milliard d'euros, comprenant des plantations d'hévéas et de palmiers à huile sur 300.000 hectares, et une usine d'engrais dans la zone franche de l'île de Mandji, à Port-Gentil.

