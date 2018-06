Le Mali lance des projets de réinsertion en faveur de migrants de retour au pays

08 Juin 2018

Bamako, Mali, 8 juin (Infosplusgabon) - Le ministre des Maliens de l’extérieur et de l’intégration africaine, Abdrahamane Sylla, a procédé, jeudi, à Bamako, au lancement, au titre du Budget spécial d’investissement (BSI) 2018, des projets de réinsertion et d'insertion en faveur des migrants de retour et des candidats potentiels à la migration irrégulière, a-t-on appris lde source officielle.

Au total, 2207 personnes sont concernées par 72 projets de réinsertion financés à 100 pc par l’Etat et s'inscrivant dans le cadre de la lutte contre la migration irrégulière.

Le ministre des Maliens de l’Extérieur et de l’Intégration africaine a indiqué dans son intervention que le temps était à l'action pour réduire les impacts négatifs de la migration, rappelant que "pour répondre aux défis de la migration, le gouvernement malien et ses partenaires sont fortement engagés dans la mise en œuvre d'actions concrètes dans le domaine de l'insertion et de la réintégration des migrants de retour, d'une part, et, d'autre part, dans la fixation des jeunes dans les localités d'origine à travers la création d'emplois durables".

Selon lui, le fonds de réinsertion, mis en place depuis 3 ans maintenant, vise à donner l'espoir à la jeunesse, mais également à réduire les conséquences dramatiques de la migration irrégulière .

Pour la réinsertion des migrants de retour et des candidats potentiels à la migration irrégulière, le gouvernement malien a mis en place de nombreux dispositifs au sein des départements sectoriels tels que l'Agriculture, l'Emploi et la Formation professionnelle, l'Élevage et la Pêche ou le Tourisme, rappelle-t-on.

D'importants fonds estimés à plusieurs milliards de FCFA ont été mobilisés par les partenaires comme l'Union européenne et l'Etat malien pour financer des projets, notamment à caractère agro-sylvo-pastoral dont la réalisation de certains a commencé depuis 2016 et qui a permis d'atténuer le chômage de jeunes.

