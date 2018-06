Un pasteur, sa belle-fille et son enfant enlevés dans le Nord du Burkina Faso

04 Juin 2018

Ouagadougou, Burkina Faso, 4 juin (Infosplusgabon) - Trois personnes, un pasteur, sa belle-fille et son enfant, ont été enlevés, dimanche, à Kountougou, une localité située à 125 km de Djibo, chef-lieu de la province du Soum, dans le Nord du Burkina Faso, a-t-on appris de source locale.

"Le guide spirituel protestant a été enlevé avec les membres de sa famille par des individus armés qui circulaient à moto", a expliqué un enseignant de la localité, sous le couvert de l’anonymat, ajoutant que: "les ravisseurs se sont dirigés vers le Mali".

Le Nord du Burkina Faso est tombé depuis 2015 dans un cycle d’attaques terroristes et d’enlèvements.

Le 21 mai dernier, Mathieu Ouédraogo, un catéchiste burkinabè et son épouse ont été enlevés par des hommes armés enturbannés à la Paroisse Notre Dame des Apôtres d’Arbinda, localité située à 100 km de Djibo, dans la province du Soum, dans le Nord du pays, rappelle-t-on.

Selon l’ONG Human Rights Watch, les travailleurs du secteur de l'Education ont fait état d’une série de menaces, d’intimidations et d’attaques contre des écoles et des enseignants par des islamistes armés dans la région du Sahel, notamment l'enlèvement d'un enseignant et le meurtre d'un directeur d'école.

Cela a conduit à la fermeture d'au moins 219 écoles primaires et secondaires, laissant environ 20.000 élèves dans la rue.

L’ONG estime, en outre, que les populations du Nord du Burkina Faso, en proie au terrorisme, sont à la fois maltraitées par les terroristes et l’armée nationale, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme.

