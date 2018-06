Turkish Airlines va poursuivre son développement en Afrique , selon son Vice-Président

04 Juin 2018

TURQUIE-Transport-Turkish Airlines

Par Antoine NKOLO LAWSON

"La ville d’ Istanbul dispose à ce jour de la plus grande connexion des vols vers l’international".

LIBREVILLE, 4 juin (Infosplusgabon) - Après avoir réalisé un chiffre d’affaires record en 2016, la compagnie aérienne Turkish Airlines a poursuivi son ascension en 2017 et la consolide en 2018 avec l’objectif de desservir de nouvelles villes africaines. Elle relie 121 pays correspondant à 306 destinations. Membre de Star Alliance, Turkish Airlines avait été classée meilleure compagnie aérienne d'Europe successivement en 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016. Nous avons rencontré au Quartier général de Turkish Airlines à Istanbul, son Vice-Président, Askin Cantimur, en charge des ventes en Afrique.

Turkish Airlines est bien implantée dans les pays africains. Quelle est la clé de sa répartition géographique ?

Askin Cantimur : De manière globale en Afrique Subsaharienne, sans vouloir entrer dans les détails, notre compagnie est en forte croissance avec une augmentation du nombre de passagers et nous enregistrons le chiffre de 1,7 % en matière de développement, et ce, plus que les autres compagnies aériennes. Nous avons gagné 14 places en 2018 en terme d’augmentation du nombre des passagers transportés et nous envisageons nous positionner à la 10 e place à moyen terme. A ce jour, nous assurons 50 destinations en Afrique dans 34 pays. A la fin de l’année 2018 nous desservirons la ville de Moroni, aux Comores et celle de Marrakech, au Maroc. Et nous poursuivrons notre expansion en Afrique subsaharienne avec Banjul, en Gambie. Nous envisageons une augmentation de notre présence en Afrique de 6% et en Asie de 5,5%.

La construction du nouvel aéroport d’Istanbul vat-elle imprimer un nouvveau développement de Turkish Airlines ?

A.C. : Effectivement ; nous envisageons d’inaugurer le 29 octobre 2018 le nouvel aéroport d’Istanbul. Il sera doté au départ d’une capacité de 90 millions de passagers par an avec l’ambition d’atteindre 200 millions de passagers annuel dans sa phase optimale avec 500 postes d’enregistrement. Ce sera le plus grand aéroport du monde si nous nous comparons à ceux de Frankfort en Allemagne, Charles De Gaulle en France ou celui de Dubaï aux Emirats Arabe Unis. Nous offrons actuellement la meilleure qualité de connexion des vols au départ de l’Europe, mais aussi en terme de temps de connexion par rapport aux autres aéroports européens. En 2017, nous avons transporté 68 millions de passagers et envisageons d’atteindre le nombre de 74 millions de passagers en 2018, soit une augmentation de 3%.

Quels sont les chiffres d’affaires de la compagnie ?

A.C. : Turkish Airlines a réalisé un bénéfice net d’exploitation record au 3ème trimestre 2017 de 939 millions de dollars US. C’est un nouveau record pour la compagnie. Ses revenus totaux ont atteint 3,6 milliards de dollars US. Cela représente une hausse de 23% par rapport à la même période en 2016. La marge de son bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) a augmenté de 90% pour atteindre 1,5 milliard de dollars. La compagnie a transporté 21,3 millions de passagers au dernier trimestre (+17%). Rappelons qu’en 2015, La compagnie Turkish Airlines avait dépassé la barre de 1 milliard de dollars de bénéfices en 2015, une première dans son histoire. Elevant ses bénéfices annuels à 1,069 milliard de dollars, la Turkish Airlines a connu une hausse de capacité de 13,6% en 2015 avec son taux de remplissage de 78%, ses 453.000 vols réalisés et ses 61,2 millions de passagers.

Et en matière de fret aérien ?

A.C. : Turkish Airlines occupe la deuxième position en Europe pour les chargements Cargo. Ce segment est très important, de même que les activités de maintenance des avions qui concourent au développement de la compagnie qui emploie 24 000 personnes et travaille avec 12 sociétés partenaires et un staff dirigeant de 51 000 personnes. En matière de Cargo, nous desservons 84 destinations au départ d’Istanbul vers l’international avec 18 avions cargo qui ont transporté 1,3 million de tonnes de fret en 2017. En 2018 nous avons ouverts deux nouvelles destinations : Mexico et Muscat, la capitale du sultanat d'Oman. La ville d’ Istanbul dispose à ce jour d’une plus grande connexions des vols vers l’international. C’est un hub avec les meilleures rotations d’appareils.

La flotte de Turkish Airlines ne cesse de s’élargir …

La compagnie dispose de 326 avions et elle a commandé 230 nouveaux appareils dont 60 gros porteurs. Turkish Airlines avait démarré ses vols en 1933 avec 4 destinations : Izmir, Istanbul, Ankara et Adana. La flotte de la compagnie ne comprenait que 2 King Birds de 5 sièges, 2 Junkers de seulement 4 sièges et 1 ATH-9 (10 sièges). En 2003, nous avions desservi 55 pays et 103 destinations. Aujourd’hui, nous sommes la 4e plus grande compagnie aérienne présente dans 121 pays avec 306 destinations. La compagnie qui est née dans la période de l'entre-deux guerres, pendant laquelle les grandes compagnies nationales comme Lufthansa (Allemagne), Aéroflot (URSS), Swissair (Suisse) ou Air France ont vu le jour, dispose du plus grand nombre de destinations.

Le nombre d’appareils, de type Boeing, réceptionnés par Turkish Airlines en 2016, a été impressionnant …

A.C. : En 2016, Boeing a délivré à Turkish Airlines 6 avions 777-300ER et 20 avions 737-800NG, faisant de Turkish Airlines l’une des compagnies qui montent dans le monde grâce à divers investissements qui ont porté sa flotte à 326 avions aujourd’hui. La livraison de 26 avions Boeing supplémentaires en 2016 fait partie intégrante de la croissance continue de Turkish Airlines.

L’année 2023 qui commémorera le 100e anniversaire du gouvernement de la Turquie pourrait être une occasion pour évoquer le bilan de votre compagnie …

A.C. : En effet. A cette date nous avons pour objectif d’atteindre plus de 120 millions de passagers par an avec plus de 500 avions. La Turquie est le 6e pays en terme de tourisme et en 2023, nous comptons faire mieux. L’augmentation de la population de la Turquie (plus de 1,2 million entre 2015 et 2015) va influencer le développement de l’aviation civile. Et en 2018, nous compterons 37 millions de touristes. Nous avons la certitude que le nombre de passagers qui emprunteront Turkish Airlines augmentera considérablement au cours des 10 prochaines années.

