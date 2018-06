40 milliards de FCFA de la BOAD pour financer deux projets au Burkina Faso

03 Juin 2018

Ouagadougou, Burkina Faso, 3 juin (Infosplusgabon) - La Banque ouest-africaine de développement (BOAD) va financer pour 40 milliards de FCFA deux projets dans les secteurs de l'eau et du développement local au Burkina Faso, selon deux accords de prêts signés jeudi dernier à Lomé avec le gouvernement burkinabè, a-t-on appris samedi de source officielle.

Ces deux prêts sont relatifs au projet de renforcement du réseau d’assainissement des eaux pluviales de la ville de Ouagadougou (phase 3) et au programme d’appui au développement des économies locales (PADEL) au Burkina Faso, a indiqué le ministère de l'Economie et des finances.

La phase 3 du projet de renforcement du réseau d’assainissement des eaux pluviales de la ville de Ouagadougou, pour laquelle la BOAD s’engage à hauteur de 10 milliards de FCFA, portera sur l’aménagement de l’exutoire à l’intérieur et en aval du Parc Bangr Wéogo.

La réalisation de ce projet contribuera à l’amélioration de l’accès de la population à un service d’assainissement durable en augmentant le nombre bénéficiaires.

En outre, 6.858 emplois indirects seront créés avec des effets induits dans le domaine de la gestion des déchets.

S’agissant du Programme d’appui au développement des économies locales (PADEL), la BOAD met à la disposition du Burkina Faso des ressources d’un montant de 30 milliards de FCFA pour sa mise en œuvre .

Ce programme permettra, entre autres, la mise en place de micro-crédits au profit de 15.000 micro et très petites entreprises (MTPE) ; et le renforcement des capacités techniques et entrepreneuriales des micro-entreprises et des organisations professionnelles de producteurs.

A l’horizon 2020, le programme permettra, notamment, de réduire les disparités infrastructurelles inter et intra-régionales, en fournissant des services énergétiques modernes et les infrastructures socioéconomiques de base aux populations, aux collectivités et aux micro et petites entreprises; de bâtir des économies locales dynamiques, prospères et inclusives au Burkina Faso et de contribuer à la création d’emplois.

Ces deux opérations portent le montant des engagements cumulés de la BOAD au Burkina Faso à 564,8 milliards de FCFA.

