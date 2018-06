Accord pour le contrôle des frontières entre la Libye, le Niger, le Soudan et le Tchad

03 Juin 2018

Tripoli, Libye, 3 juin (Infosplusgabon) - Un accord quadripartite entre la Libye, le Niger, le Soudan et le Tchad destiné à la surveillance et au contrôle des frontières a été signé à N'Djamena à l'issue d'une réunion ministérielle sur le renforcement de la coopération en matière de sécurité et de surveillance de leurs frontières communes.

Le ministre libyen des Affaires étrangères, Mohamed Siala, a signé jeudi soir un accord dans la capitale tchadienne, N'Djamena, pour renforcer la coopération dans le domaine de la sécurité et du contrôle des frontières communes entre la Libye, le Niger, le Soudan et le Tchad, a annoncé vendredi, un communiqué du bureau d'information du ministère.

"La Libye est déterminée à mettre ses capacités, son expertise et sa volonté politique et populaire pour soutenir les efforts communs dans le domaine de la sécurité et du contrôle des frontières communes pour instaurer la paix, la sécurité, le bon voisinage et le développement économique et social", a souligné M. Siala dans son intervention.

"La Libye souhaite soutenir tous les efforts de lutte contre le terrorisme, le crime organisé transnational, la contrebande, l'immigration clandestine, les mercenaires et la lutte contre le trafic d'armes, ainsi que divers produits pétroliers subventionnés par les richesses du peuple libyen".

La Libye a récemment lancé une opération militaire pour traquer les derniers membres de Daech et mettre fin au chaos sécuritaire exploité par des groupes extrémistes, des terroristes, des trafiquants d'armes et de drogues pour semer le désordre et déstabiliser le pays.

FIN/INFOSPLUSGABON/PLK/GABON 2018

© Copyright Infosplusgabon