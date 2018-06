Africa CDC va déployer des volontaires pour lutter contre la maladie à virus Ebola en RD Congo

03 Juin 2018

Addis-Abeba, Éthiopie, 3 juin (Infosplusgabon) - Après avoir recruté et formé 18 volontaires congolais, le Centre africain pour le contrôle et la prévention des maladies (Africa Centres for Disease Control and Prevention, Africa CDC) les a déployés dans la province de l’Équateur pour appuyer la réponse à la maladie à virus Ebola en RD Congo.

La Commission de l'Union africaine a annoncé vendredi à Addis-Abeba, en Éthiopie, que les volontaires qui étaient d'anciens collaborateurs de la Mission de soutien de l'Union africaine à l'épidémie de la maladie à virus Ebola en Afrique de l'ouest (African Union Support to the Ebola Outbreak in West Africa, ASEOWA) lors de l'épidémie de 2014-16, ont également participé à la surveillance renforcée après la période post-Ebola en RDC en juillet 2017 dans la province du Bas-Uélé.

Répartis en quatre sous groupes, les volontaires d'Africa CDC seront basés à Mbandaka (siège de la province de l’Équateur), Bikoro, Itipo (épicentre de l'épidémie actuelle) et à Iboko.

“Cette équipe multi-disciplinaire est composée d'épidémiologistes, de médecins, d'experts en communication, d'experts en prévention et de lutte contre les d'infections et gestionnaires de données”, a déclaré la Commission. “Ils vont appuyer les efforts déployés par le gouvernement congolais dans la surveillance épidémiologique, la gestion des cas, le diagnostique clinique, l'eau, l'hygiène et l'assainissement, la communication et la mobilisation sociale”.

En attendant, AfricaCDC a tenu vendredi une réunion de la task force pour planifier le soutien de l'UA à la lutte contre la maladie à virus Ebola en RDC. La réunion, présidée par le directeur d'AfricaCDC, le Dr John Nkengasong, a eu droit à un rapport sur la situation et le statut en cours et a abordé l'organisation des opérations.

