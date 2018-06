Gabon : Nouvelle augmentation du prix du carburant et du gaz butane en un mois

02 Juin 2018

LIBREVILLE, 2 juin (Infosplusgabon) - La commission nationale des prix des produits pétroliers a annoncé samedi que le litre du carburant est passé à 670 francs CFA ( contre 620 F CFA) et le litre du gasoil à 625 francs CFA (contre 575 F CFA) . La bouteille de gaz butane de 12,5 kilogrammes est vendue à 5950 F CFA contre 5900 F CFA auparavant.

Le pétrole lampant, lui, passe de 275 F CFA à 395 F CFA. Cette brutale augmentation qui est liée au mécanisme d’indexation, le ministère des Hydrocarbures, est mal vécue par les automobilistes.

L’augmentation du prix du baril de pétrole vient d’atteindre les 100 dollars US, et le Gabon, pays producteur de pétrole, devrait bénéficier de cette embellie. Ces nouveaux prix du carburant qui font suite à ceux intervenus le 3 mai dernier.

Le nouveau directeur général des Hydrocarbures, Bernardin Mve Assoumou, explique cette augmentation est consécutive à des ventes informelles dans la sous région alors que le prix moyen de la bouteille de gaz de 12,5 kilos est vendue autour de 7000 F CFA, au Cameroun.

« Cela veut dire qu’au Gabon, nous vendons moins cher que partout ailleurs. Et cela entraine des ventes à l’export informels dans la sous région et notamment en Guinée Equatoriale où la bouteille de gaz coûte pratiquement 15 000 F CFA », a précisé M. Mve Assoumou.

Le gouvernement poursuivra de subventionner les produits pétroliers afin que les tarifs soient raisonnables, et ce, malgré l’augmentation du prix du baril de pétrole.

Une autre augmentation du prix du carburant avait eu lieu en février 2018 : Le litre de l’essence coûtait 620 FCFA le litre à la station service contre 605 FCFA entre décembre 2017 et janvier 2018. Le gasoil était proposé à 560 FCFA contre 470 FCFA en décembre 2017. En revanche les prix du Gaz butane (5 450 FCFA), du pétrole lampant (275 FCFA) n’avaient pas changé au cours de cette période.

L’augmentation continue du prix du carburant est consécutive à une décision du gouvernement gabonais prise le 29 janvier 2015 de supprimer les subventions de l’essence et du gasoil et de libéraliser l’importation de ces produits. Ces subventions qui se chiffraient à environ 200 milliards de FCFA par an permettaient de stabiliser les prix du carburant à la pompe. Libreville avait décidé de mettre fin à ces subventions sous l’impulsion de la Banque mondiale.

Ainsi, les prix des produits pétroliers à la pompe sont à présent annexés aux cours mondiaux du pétrole brut.

