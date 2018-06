Afrique du Sud : Le livre sur Zuma va faire l'objet d'une série télévisée

02 Juin 2018

Le Cap, Afrique du Sud, 2 juin (Infosplusgabon) - L'auteur à succès, Jacques Pauw, qui a joué un rôle extraordinaire dans la révélation des secrets de la présidence de Jacob Zuma, a obtenu des droits télévisés pour son dernier ouvrage explosif, "The President's Keepers".

Ce livre est devenu, le mois dernier, le mieux vendu de l'histoire sud-africaine, après s'être écoulé à plus de 197.000 exemplaires.

Le producteur Niel van Deventer a confirmé que ce livre qui dénonce des actes de corruption présumés directement liés à M. Zuma, sera produit au coût de 2 millions de dollars par épisode. M. Zuma a réfuté ces accusations de corruption.

M. Van Deventer compte livrer la première des trois saisons d'ici juillet 2019. Un casting d'une centaine d'acteurs aura lieu à travers le monde. La série sera essentiellement tournée au Cap.

M. Pauw a reçu plusieurs prix nationaux et internationaux, dont celui pour un Reportage d'investigation exceptionnel, celui du journalisme d'investigation de Media Institute of Southern Africa et le Young African Leadership Award.

Il a été désigné à deux reprises Journaliste africain de CNN de l'année et a également reçu le Prix de Journaliste de l'Année de Vodacom en Afrique du Sud. En 2007, il a remporté le Nat Nakasa Award pour l'intégrité de la presse.

