Libye : Le HCR aide des survivants suite au meurtre commis par des passeurs sur 12 personnes

02 Juin 2018

Genève, Suisse, 2 juin (Infosplusgabon) - En Libye, des passeurs auraient tué plus d’une douzaine de personnes et en auraient blessé beaucoup d’autres, après qu’un groupe d’environ 200 Érythréens, Éthiopiens et Somaliens retenus en captivité a tenté de s’évader, a indiqué, vendredi à Genéve, William Spindler, porte-parole du Haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés.

L’incident s’est produit, le 23 mai à Bani Walid, à environ 180 kilomètres au sud-est de Tripoli, la capitale libyenne, a-t-il annoncé lors d’un point de presse.

Selon les survivants, des personnes ont été tuées par balles, alors qu’elles tentaient de s’échapper et les passeurs cherchaient à capturer les personnes évadées. Les survivants ont témoigné d’abus, de tortures et d’exploitation commis par les passeurs. Certains survivants étaient détenus depuis trois ans.

Selon Spindler, les autorités locales libyennes ont transféré 140 personnes qui ont réussi à fuir les passeurs vers un centre de détention officiel à Gaser Ben Gashir, à 28 kilomètres au sud de Tripoli.

Il a souligné qu’à Gaser Ben Gashir, le HCR distribue des articles de secours, assure un soutien psychosocial et mène un filtrage en matière de protection, afin d’identifier et d’enregistrer les personnes qui ont besoin d’une protection internationale.

Le HCR a, par ailleurs, identifié un grand nombre d’enfants non accompagnés au sein du groupe. «Nous sommes à la recherche de solutions appropriées pour les cas les plus vulnérables parmi eux. Selon le HCR, de nombreux réfugiés et migrants pourraient encore se cacher ou être en captivité à Bani Walid ou non loin.

Spindler note que ce dernier incident meurtrier démontre une fois encore les défis posés par la protection des réfugiés en Libye, où de nombreuses personnes ayant fui la guerre et la persécution sont la proie de réseaux criminels qui les exploitent et les maltraitent.

Beaucoup périssent également en mer lors de leur tentative de traversée de la Méditerranée vers l’Europe en quête de sécurité.

Il a insisté sur le fait que le HCR plaide en faveur de voies légales permettant aux réfugiés de voyager en toute sécurité tout en ajoutant: « Nous continuons de demander aux pays de réinstallation et à la communauté internationale de renforcer leur aide, d’allouer davantage de places de réinstallation et de trouver des moyens de protéger, en Libye et au-delà, les réfugiés vulnérables qui ont besoin d’une protection internationale.

FIN/INFOSPLUSGABON/MOL/GABON 2018

© Copyright Infosplusgabon