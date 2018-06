La BOAD forme des acteurs de la chaîne de commande publique au Mali

02 Juin 2018

Bamako, Mali, 2 juin (Infosplusgabon) - La Banque ouest-africaine de développement (BOAD) organise, depuis mercredi, à Bamako, une session de formation de cinq jours sur les nouvelles procédures de passation des marchés publics à l'intention des acteurs de la chaine de commande publique du Mali, en vue d'améliorer les taux de décaissement des fonds qu’elle met à la disposition des Etats partenaires, a-t-on appris vendredi, auprès du ministère malien en charge de l'Economie et des Finances.

Le chef de la Mission-résidente de la BOAD au Mali, Kouamé Bi Jacques, a présidé l’ouverture des travaux, en présence du coordinateur de la Cellule de coordination et de suivi des projets et programmes financés par les partenaires techniques et financiers au Mali (CSPP), Fadéby Doumbia.

La formation fait suite à l’adoption par la BOAD de nouvelles politiques et procédures de passation des marchés, inspirées des standards internationaux et directives communautaires sur la commande publique, a indiqué, M. Kouamé à l'ouverture des travaux, ajoutant que des études ont prouvé que la non maîtrise des procédures de passation des marchés est l’un des facteurs-clé explicatifs des faibles taux d’absorption des crédits alloués aux Etats.

Pour pallier ces carences et relever le niveau de décaissement des fonds, la BOAD, institution financière des huit Etats de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), a jugé nécessaire de former les acteurs de la chaîne de passation des marchés au niveau de ses emprunteurs pour une plus grande efficacité dans l’exécution des projets et programmes.

Après le Sénégal, le Burkina et le Bénin, en 2017, le Mali, le Niger et le Togo bénéficient, en 2018, de cette formation de mise à niveau.

La Côte d’Ivoire et la Guinée-Bissau suivront en 2019, a-t-on précisé.

Le coordinateur du CSSPF espère une meilleure capacitation des acteurs intervenant dans le processus de passation des marchés au sortir de cette session de formation, estimant que

"quand la procédure de passation est bien maîtrisée, ce processus aboutit au décaissement d’importants montants mis à la disposition du Mali par la BOAD, accélérant ainsi la mise en œuvre des projets et programmes qu’elle finance dans ce pays".

La BOAD intervient dans des domaines divers, tels que le développement agricole et rural, les télécommunications, les infrastructures routières et aéroportuaires, l’approvisionnement en eau potable, l’énergie, l’industrie, rappelle-t-on.

Elle a financé au total 1.123 projets publics et privés dans les pays de l'UEMOA, pour un montant global de plus de 5.109 milliards de FCFA, au 30 avril 2018.

Au Mali, les financements de la BOAD sont estimés à plus de 574 milliards de FCFA pour 133 opérations.

