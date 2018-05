Pays-Bas : La Cpi exhorte le Soudan à soumettre des observations suite aux questions juridiques soulevées par la Jordanie

26 Mai 2018

La Haye, Pays-Bas, 26 mai (Infosplusgabon) - La Chambre d'appel de la Cour pénale internationale (CPI) a invité, vendredi, les autorités compétentes du Soudan et son président, Omar El Béchir à soumettre des observations sur les questions juridiques soulevées par la Jordanie dans son appel en instance devant la Chambre d'appels.

L'appel de la Jordanie porte sur une conclusion selon laquelle la Jordanie, un État signataire du Traité de Rome depuis 2002, n'avait pas respecté ses obligations d'arrêter M. El Béchir et de le remettre à la Cour alors qu'il se trouvait en territoire jordanien pour prendre part au Sommet des États de la Ligue arabe, le 29 mars 2017.

La Chambre préliminaire avait décidé de référer l'affaire relative au non respect de la Jordanie à l'Assemblée des États signataires et au Conseil de sécurité des Nations Unies. La Jordanie avait fait appel de cette décision, le 12 mars 2018.

Ce sera la première fois que la Chambre d'appels envisage de déférer le non respect d'un État signataire à l'Assemblée des États signataires et au Conseil de sécurité des Nations unies. Le Soudan n'a pas fait d'observations jusqu'au 16 juillet 2017.

La Chambre d'appels avait sollicité, le 29 mars 2018, des observations des Nations unies et des organisations régionales (surtout l'Union africaine, la Ligue des États arabes et l'Organisation des États américains), les États signataires et les professeurs de droit international sur les questions juridiques soulevées par la Jordanie.

La Cpi avait respectivement émis deux mandats d'arrêt, le 4 mars 2009 et le 12 juillet 2010 à l'encontre de Omar El Béchir pour cinq chefs d'accusations (notamment crimes contre l'humanité, meurtre et extermination, déplacements forcés, torture et viols), deux chefs d'accusations de crimes de guerre (pour avoir dirigé de manière intentionnelle des attaques contre une population civile comme telle ou contre des personnes civiles n'ayant pas pris part aux hostilités, et pour pillage), et trois chefs d'accusations de génocide qui seraient commis contre les groupes ethniques Fur, Masalit et Zaghawa au Darfour, dans l'Ouest du Soudan entre 2003 et 2008.

La situation dans la région agitée du Darfour a été soumise à la Cour par le Conseil de sécurité des Nations unies dans sa résolution 1593 du 31 mars 2005. Le procureur de la Cpi avait ouvert une enquête en juin 2005.

