Vers une augmentation générale du capital de la BAD

25 Mai 2018

Abidjan, Côte d'Ivoire, 25 mai (Infosplusgabon) - Les 80 gouverneurs de la Banque africaine de développement (BAD) ont autorisé leur Conseil consultatif à entreprendre des discussions dans la perspective de l'augmentation générale du capital de l'institution bancaire, indique le communiqué final de leur réunion tenue lors des 53èmes Assemblées annuelles à Busan, en Corée du Sud.

Cette décision d’augmentation générale du capital de la BAD est de lui permettre de répondre aux besoins de financement de ses pays membres régionaux et d'atteindre ses objectifs de développement.

Pour les gouverneurs, cette augmentation du capital devrait être précédée par la présentation d’un rapport stratégique bien ciblé sur le rôle du Groupe de la Banque dans le contexte de l'architecture global de développement et une évaluation des réformes pour accroître sa capacité à réaliser ses objectifs.

Les gouverneurs ont aussi pris note de l'augmentation des décaissements en 2017, la plus élevée de l'histoire de la BAD.

À cet égard, ils ont salué les réalisations de la BAD et l'ont encouragée à faire plus en matière d'efficience et d'impact sur le développement.

En 2017, la BAD a enregistré 8,7 milliards de dollars américains d’approbation et plus de sept milliards de dollars de décaissements, des résultats jamais atteints depuis sa création en 1964.

