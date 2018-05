Congo : Le gouvernement annonce une première cargaison des mines de Mayoko

25 Mai 2018

Brazzaville, Congo, 25 mai (Infosplusgabon) - Le ministre congolais des Mines et de la Géologie, Pierre Oba, a annoncé mercredi à Brazzaville lors du conseil des ministres, que le port de Pointe-Noire recevra prochainement le premier train contenant la première cargaison de fer produit à Mayoko, dans le département du Niari, au Sud-Ouest du pays.

Selon Pierre Oba, la première cargaison de fer de Mayoko a déjà trouvé preneur. ‘’Le navire du client acheteur se trouve déjà sur les rives de Pointe-Noire‘’, a affirmé le ministre congolais des Mines et de la Géologie.

Parmi les projets de décret soumis au conseil des ministres par Pierre Oba figurent entre autres, le projet de décret portant premier renouvellement au profit de la société d’exploitation minière du Congo du permis de recherche minière pour l’or, dit ‘’permis Etaba 2‘’, dans le département de la Cuvette ouest (Nord-Ouest) et deux projets de décret pour le permis de recherche minière pour la colombo tantalite dit ‘’permis belle vue‘’, pour le premier et pour les diamants bruts dit ‘’permis gatongo kounda‘’ pour le second, dans le département de la Sangha, au Nord du pays.

Le conseil des ministres a également examiné et adopté le projet de décret portant attribution à la société Origine exploration Congo SA d’un permis de recherche minière pour les potasses dit ‘’permis Loango’’ dans le département du Kouilou, au Sud.

‘’La prospection de cette société a été encourageante. Elle sollicite donc l’obtention d’un permis de recherche pour déterminer le potentiel réel en potasse de la zone prospectée en vue d’une éventuelle entrée en production. Le budget de réalisation de ces travaux est évalué à plus de 10 milliards de F CFA‘’, a déclaré Pierre Oba.

Pour faciliter les recherches et la production minière, le chef de l’Etat congolais, Denis Sassou Nguesso, a souligné comme priorité la construction d’une ligne ferroviaire qui reliera les différents bassins de production minière depuis le port minéralier de Pointe-Noire jusqu’au département de la Sangha via les localités de Mayoko et de Zanaga, au Sud du Congo.

Pierre Oba a présenté, au total, six projets de décret qui ont tous été adoptés après leur examen.

Outre Pierre Oba, le ministre congolais des Hydrocarbures, Jean-Marc Thystère Tchicaya, a proposé 7 projets de décret qui ont été aussi examinés et adoptés.

Pour le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, Thierry Moungalla, l’adoption de ces projets de décret manifeste la volonté du gouvernement d’assurer la régulation optimale dans les secteurs des mines et des hydrocarbures, deux secteurs clefs de l’économie nationale pour assurer sa croissance et son dynamisme.

