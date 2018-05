Echanges vendredi à Paris entre le ministre marocain de l’industrie et les patrons français

25 Mai 2018

Paris, France, 25 mai (Infosplusgabon) - Le ministre marocain de l’Industrie, de l’Investissement, du Commerce et de l’Economie numérique, Moulay Hafid El Alamy, rencontrera vendredi, les chefs d’entreprises françaises au signe du MEDEF pour échanger sur les dernières évolutions du gouvernement marocain en matière d’investissement et des opportunités possibles pour les entreprises françaises et sur les enjeux d’économie numérique.

Le Maroc, première destination des investissements français en Afrique avec plus de 800 filiales d’entreprises et 36 des 40 entreprises du CAC 40, présente une situation macroéconomique stable avec une croissance de 4,4% en 2017, a souligné l’organisation patronale française.

En 2016, la France a connu une augmentation de 20% de ses exportations et a réalisé 809 millions d’euros du flux net total des investissements directs à l’étranger vers le Royaume chérifien avec une forte progression dans les domaines agricoles et des matériels de transport.

Les exportations marocaines à destination de la France sont en hausse depuis 2012 et sont concentrées sur les produits textiles, les composants électriques et électroniques et les produits agroalimentaires.

L’économie marocaine, selon des sources économiques françaises, repose sur le secteur agricole qui contribue à 13,6% du PIB et le secteur industriel qui contribue à 29,5% du PIB avec une évolution des exportations du Royaume vers des produits industriels, notamment dans des secteurs en plein essor tels que la chimie, l’industrie automobile, l’informatique et l’électronique, les ordinateurs et l’aérospatiale.

Ainsi, malgré l’accroissement de la concurrence dans les domaines du commerce et des investissements, la France garde son positionnement de premier investisseur étranger dans le pays et reste un partenaire économique majeur, a indiqué le MEDEF-International.

