L'armée nigériane accusée de viol dans les opérations contre Boko Haram

25 Mai 2018

Nairobi, Kenya, 24 mai (Infosplusgabon) - Des milliers de femmes et de jeunes filles qui ont survécu à la domination brutale du groupe armé Boko Haram ont été davantage maltraitées par les forces de sécurité nigérianes qui prétendent les sauver, a déclaré Amnesty International (AI) dans un nouveau rapport publié jeudi.

Accusant l'armée nigériane et la Force opérationnelle interarmées civile (FOI civile) - une milice qui travaille à leurs côtés, Amnesty International a déclaré dans le rapport qu' "Ils ont séparé les femmes de leurs maris et les ont confinées dans des camps satellites isolés où elles ont été violées, parfois en échange de nourriture".

Amnesty International a déclaré avoir recueilli des preuves selon lesquelles des milliers de personnes sont mortes de faim dans les camps de l'Etat de Borno, au nord-est du Nigeria, depuis 2015.

"Il est absolument choquant que des gens qui ont déjà tant souffert sous Boko Haram aient été condamnés à de nouveaux abus horribles par l'armée nigériane", a déclaré Osai Ojigho, directeur d'Amnesty International au Nigeria.

"Au lieu de recevoir la protection des autorités, les femmes et les filles ont été violées afin d'éviter la famine ou la faim".

Dans certains cas, l'abus semble faire partie d'un schéma de persécution de toute personne perçue comme ayant un lien avec Boko Haram. Des femmes ont déclaré avoir été battues et appelées «femmes Boko Haram» par les responsables de la sécurité lorsqu'elles se plaignaient de leur traitement.

Alors que l'armée nigériane récupérait le territoire du groupe armé en 2015, elle a ordonné aux personnes vivant dans les villages de se rendre dans les camps satellites dans certains cas, tuant sans discrimination ceux qui restaient dans leurs maisons. Des centaines de milliers de personnes ont fui ou ont été forcées de quitter ces zones.

Les militaires ont passé au crible tous ceux qui arrivaient dans les camps satellites et, dans certains endroits, détenaient la plupart des hommes et des garçons âgés de 14 à 40 ans, ainsi que des femmes qui voyageaient sans leurs maris.

La détention de tant d'hommes a laissé les femmes s'occuper seules de leurs familles.

Des dizaines de femmes ont décrit comment des soldats et des membres civils de la FOI ont utilisé la force et les menaces pour les violer dans des camps satellites, notamment en profitant de la faim pour contraindre les femmes à devenir leurs «petites amies», ce qui implique d'être toujours sexuellement disponibles.

Cinq femmes ont déclaré à Amnesty International qu'elles avaient été violées à la fin de 2015 et au début de 2016 dans le camp de l'hôpital de Bama, alors que les conditions de famine prévalaient.

Les personnes confinées dans les camps satellites ont été confrontées à une grave pénurie alimentaire entre début 2015 et mi-2016.

Au moins, des centaines, et peut-être des milliers de personnes sont mortes au camp de l'hôpital Bama seulement pendant cette période.

Les personnes interrogées ont régulièrement rapporté que 15 à 30 personnes sont mortes chaque jour de faim et de maladie au cours de ces mois.

Le rapport d'Amnesty International est le résultat d'une enquête approfondie portant sur plus de 250 interviews et couvre les camps satellites établis par les militaires dans sept villes de l'Etat de Borno, dont Bama, Banki, Rann et Dikwa et les filles libérées et l'examen de vidéos, d'images photographiques et d'images satellites.

Il comprend également des entretiens avec 48 femmes et filles libérées et l'examen de vidéos, d'images photographiques et d'images satellitaires.

Amnesty International a déclaré qu'elle partageait ses conclusions avec les autorités nigérianes mais, au moment de la publication, aucune réponse n'avait été reçue.

