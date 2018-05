Une grève de 24 heures samedi au Burkina pour réclamer justice pour un étudiant tué en 1990

19 Mai 2018

Ouagadougou, Burkina Faso, 19 mai (Infosplusgabon) - L'Union Générale des Etudiants Burkinabè (UGEB) et l’Association Nationale des Etudiants Burkinabè (ANEB) ont appelé vendredi, les étudiants des universités à observer une grève de 24 heures samedi pour réclamer justice pour Dabo Bokary, un étudiant en 7ème année de médecine tué lors d’une manifestation en 1990.

Dans une déclaration publiée à l’occasion de la commémoration de la 28 ème année de la disparition de leur camarade, les deux organisations appellent l’ensemble des étudiants à observer une grève générale de 24 heures ce samedi pour exiger l’arrestation et la condamnation des commanditaires, auteurs et complices de ce crime.

M. Dabo a été enlevé le 19 mai 1990 à la suite d’une manifestation pour réclamer de meilleures conditions de vie et d’études et torturé à mort par l’ex-garde présidentielle de Blaise Compaoré, selon les étudiants.

« Pendant de nombreuses années, les bourreaux de Dabo circulent librement en toute impunité, narguant le peuple. A la faveur de l’insurrection populaire d’octobre 2014 qui a contraint Blaise Compaoré et son clan à la chute et à la fuite, de nombreux démocrates ont cru à la fin du déni de justice », souligne le texte.

Pour les étudiants, « si le dossier Dabo piétine, c’est parce qu’il connaît des ramifications politiques qui touchent des tenants de l’ex-régime Compaoré et du régime de Rock Marc Christian Kaboré qui ont toujours fait et continuent de faire obstruction à la justice ».

« Il faudrait à la lumière de ces faits, nous convaincre que seule la lutte reste nécessaire pour un jugement diligent et correct du dossier Dabo afin d’en identifier et punir les auteurs et commanditaires à la hauteur de leur forfait », a ajouté le texte.

La déclaration souligne que 28 années après la disparition tragique de Dabo, les mauvaises conditions de vie et d’études contre lesquelles ses camarades de l’époque et lui se sont insurgés restent d’actualité et se sont même aggravées.

Le texte note, entre autres, le déficit criard d’infrastructures et d’enseignants, le retard et le chevauchement des années, les rendements académiques catastrophiques, les offensives contre les libertés syndicales et les velléités de liquidation de leurs organisations.

