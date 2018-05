L’UA, solidaire avec le peuple palestinien, condamne l’usage de la force par l’armée israélienne

15 Mai 2018

Paris, France, 15 mai (Infosplusgabon) - Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a réitéré le soutien de l’UA avec le peuple palestinien et condamné fermement l'usage disproportionné de la force par l’armée israélienne alors que l’ouverture, ce lundi à Jérusalem, de l’ambassade américaine à Jérusalem a enflammé la tension dans les territoires palestiniens avec des affrontements entre les civils palestiniens et l’armée israélienne qui ont fait au moins 55 morts et plus de 2000 blessés.

« Le président de la Commission souligne que la relocalisation de l'ambassade des États-unis à Jérusalem ne peut qu'aggraver les tensions dans la région et compliquer encore davantage la recherche d'une solution durable au conflit israélo-palestinien, comme l'illustrent les incidents d'aujourd'hui », a souligné Moussa Faki dans un communiqué rendu public lundi et dont copie a été transmise à la PANA à Paris.

Moussa Faki a appelé à des efforts internationaux renouvelés et sincères pour trouver une solution juste et durable au conflit, fondée sur l'existence de deux États, Israël et la Palestine, dans le cadre des déclarations pertinentes des Nations unies.

FIN/INFOSPLUSGABON/UIJ/GABON 2018

© Copyright Infosplusgabon