L'UE prolonge de deux ans la mission de formation au Mali

14 Mai 2018

Bruxelles, Belgique, 14 mai (Infosplusgabon) - L'Union européenne a prolongé de deux ans le mandat de sa mission de formation au Mali (EU training mission in Mali, EUTM Mali) jusqu'au 18 mai 2020.

Selon le communiqué de presse officiel publié, l'Union européenne a également amendé le mandat de la mission pour inclure dans ses objectifs l'offre de conseil et d'appui à la formation en faveur de la force conjointe G5 Sahel, dans le cadre des efforts en cours de l'UE pour appuyer la démarche du G5 Sahel.

Il a indiqué que l'Union européenne a également accepté d'allouer une augmentation sensible du budget d'un montant de 59,7 millions d'euros à la mission pour la période allant du 19 mai 2018 au 18 mai 2020, contrairement aux 33,4 millions d'euros pour la période actuelle de deux ans.

“Cette décision signifie que les efforts entrepris aux cours des derniers mois pour régionaliser le travail de la mission civile comme militaire CSDP (EUTM Mali, EUCAP Sahel Mali et EUCAP Sahel Niger) au Sahel deviendront plus opérationnels. Il a pour ambition d'appuyer la coopération régionale en matière de sécurité, comme l'indiquent les conclusions de l'Union sur le Mali et sur le Sahel en date du 19 juillet 2017”, indique le communiqué

.

EUTM Mali contribue à la reconstruction de forces armées maliennes efficaces et responsables capables d'assurer la sécurité à long terme du Mali et avec un régime civil qui va restaurer l'intégrité territoriale du pays.

A cette fin, EUTM Mali offre une formation aux unité des forces armées maliennes et aide au développement d'une capacité de l'autonomie de formation. La mission fournit également des conseils aux autorités maliennes sur la réforme de l'armée.

Avec son quartier général installé à Bamako, au Mali, la mission entre dans le cadre de l'approche globale de l'UE en matière de sécurité et de développement au Sahel. Il y a deux autres missions CSDP dans la région: EUCAP Sahel Mali, qui appuie les efforts du gouvernement malien pour restaurer l'ordre constitutionnel et démocratique, instaurer les conditions d'une paix durable et maintenir son autorité sur l'ensemble du territoire; et EUCAP Sahel Niger qui appuie la lutte contre le crime organisé et le terrorisme au Niger.

Le commandant de la mission, le général de brigade Enrique Millán Martinez, un ressortissant espagnol a pris fonction le 31 janvier 2018.

FIN/INFOSPLUSGABON/KLM/GABON 2018

© Copyright Infosplusgabon