Rapport sur l’état d’avancement du partenariat UE-Tunisie

13 Mai 2018

Le 15 mai prochain va se tenir, à Bruxelles, la réunion du Conseil d'association Tunisie-Union européenne et à cette occasion, l'UE a publié un rapport sur l'état d'avancement des relations entre les deux partenaires.

Ce rapport met en avant l’intensité des échanges à haut niveau, ainsi que le dialogue et la coopération autour des questions essentielles, comme le chômage des jeunes et les réformes, la consolidation démocratique, la promotion de la bonne gouvernance, le rôle toujours central de la Société civile tunisienne et la gestion concertée de l’immigration.

"Nous avons à cœur que la Tunisie et l‘UE sont des partenaires naturels de par leurs liens géographiques, culturels et commerciaux", souligne l'UE dans le rapport, indiquant qu'elle tient à approfondir le partenariat privilégie avec la Tunisie et son engagement envers une Tunisie "démocratique, forte et prospère".

Le rapport rappelle que l’UE a lancé en 2016 avec la Tunisie le Partenariat spécial pour la jeunesse et qu’elle est en train de le renforcer.

Pour sa part, le commissaire européen en charge de la Politique du voisinage, Johannes Hahn, a tenu de rappeler que l’UE avait mobilisé en 2017 300 millions d’euros en faveur de la Tunisie et que la population attend des résultats tangibles et des progrès et que la situation économique actuelle nécessite l’accélération du processus de reformes institutionnelles et socio-économiques.

