Guinée : Deuxième édition du forum de l'étudiant : L’éducation et la citoyenneté au cœur des travaux

12 Mai 2018

Conakry, Guinée, 12 mai (Infosplusgabon) - Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a tenu, samedi, le 7e panel de la deuxième édition du Forum de l'étudiant guinéen (FEG) sous le thème "Education & Citoyenneté" en vue de cultiver le vivre-ensemble et la citoyenneté.

En effet, l’éducation à la citoyenneté constitue un moyen pour assurer la construction du lien social dans des sociétés caractérisées par l’individualisme et le pluralisme des cultures et des valeurs. C’est pour cette raison que le système éducatif guinéen entend inclure des visées, des contenus et des pratiques d’éducation à la citoyenneté dans le programme de formation dès l’école primaire et secondaire.

En Guinée, l’éducation à la citoyenneté sera désormais associée à l’enseignement de l’histoire affirme les panélistes. Poursuivant, ils expliquent que l’éducation à la citoyenneté au sens large peut être entendue comme la capacité de vivre ensemble de manière harmonieuse dans la société, et la capacité de se déployer à la fois comme personne et comme citoyen. Elle vise notamment, l’éducation aux relations affectives et l’acquisition de comportements de prévention en matière de santé et de sécurité pour soi et autrui affirment-ils.

Au moment même où se tient un débat social national et international sur ce qui devrait être enseigné sur la citoyenneté, les panélistes préconisent que «les autorités se penchent non seulement sur les orientations et la mise en œuvre de l’éducation à la citoyenneté à l’école secondaire, mais aussi sur sa signification dans le contexte social actuel».

