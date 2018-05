Gabon : La journée du 9 mai 2018 célébrée par la Délégation de l’Union Européenne à Libreville

12 Mai 2018

Par Antoine Nkolo Lawson

LIBREVILLE, 11 mai (Infosplusgabon) - Instaurée par les dirigeants européens lors du Conseil européen de Milan en juin 1985 et fêtée pour la première fois en 1986, la Journée de l'Europe et ses symboles ont été célébrés à Libreville, au Gabon, dans le cadre de la résidence de l’Ambassadeur de la Délégation de l’Union Européenne, Son Excellence Helmut KULITZ, Ambassadeur de l’Union Européenne au Gabon, pour le Guinée-Equatoriale, Sao Tomé-et-Principe et la Communauté économique des Etats de l’Afrique Centrale (CEEAC).

Devant un parterre d’invités dont des diplomates accrédités au Gabon, des officiels gabonais, des Européens, des Africains et d’illustres autres invités, M. Kulitz a rappelé qu’il y a 68 ans que les jalons de la Fondation de l’Europe avaient été jetés.

« Je serais presque tenté de comparer le monument Europe à du bon vin qui au bénéfice du temps ne cesse de gagner en saveur et en valeur. Oui, du haut de ses 68 ans, l’Europe peut se prévaloir d’être entrée dans son bel âge, celui de la maturité où elle peut faire face à son histoire et se projeter avec force vers l’avenir … un avenir à édifier main dans la main avec l’Afrique, comme Jean-Claude JUNCKER, Président de la Commission européenne l’a dit dans une déclaration commune UE-UA l’année dernière », a , d’entrée, déclaré le diplomate européen.

La Journée de l'Europe est, avec le drapeau, la monnaie, la devise et l'hymne européens, l'un des symboles de l'Union européenne. Des Activités et des festivités sont organisées à cette occasion. Le 9 mai est la date anniversaire de la Déclaration Schuman, considérée comme "l'acte de naissance" de l'Union européenne, la Journée de l'Europe est aujourd'hui un symbole fort.

Comme dans les autres pays du monde, la Journée de l'Europe est célébrée tous les ans le 9 mai, et ce, depuis 1985 car c’est en effet le 9 mai 1950 que Robert Schuman a présenté sa proposition relative à une organisation de l'Europe, indispensable au maintien des relations pacifiques.

La Journée de l'Europe est également l'occasion de mettre en avant les symboles de l'unité de l'Union européenne : un drapeau à douze étoiles, un hymne et une devise, "Unie dans la diversité". Dans les pays de la zone euro, la monnaie unique est un autre symbole d'unité.

« Bonne gouvernance, démocratie, droits de l’homme, paix et prospérité partagées, autant de termes qui plus que des mots constituent le socle des valeurs universelles sur lesquelles l’Europe et l’Afrique ont fait le choix de s’engager conjointement pour le développement », a rappelé M. Kulitz.

Abordant le partenariat qui lie l’Europe et l’Afrique, il a précisé que « le contenu du renforcement du partenariat Afrique-Europe a ainsi pu être esquissé lors du dernier Sommet UA-UE en novembre 2017 à Abidjan qui a abouti à des recommandations concertées. Le tremplin de développement prioritaire commun ciblé par ce partenariat : la jeunesse, avec comme objectif d´atteindre des résultats concrets en matière de progrès dans la diversification de l’économie, la création d’emplois et plus largement la construction d´un avenir prometteur pour les jeunes et futures générations en Afrique notamment ».

Il ajouta qu’ « on peut observer de plus en plus d’aspirations des peuples à nourrir un dialogue mutuellement bénéfique entre l’Afrique et l’Europe, dans l’optique de participer à la transformation de l’Afrique ».

Pour l’orateur, le 4 eme Sommet de la Jeunesse Afrique-Europe en novembre 2017, tenu en prélude du Sommet UA-UE des Chefs d'Etats a servi de plateforme de plaidoyer de la jeunesse africaine en direction de ses dirigeants. Raison pour laquelle ses recommandations ont fait l´objet d´un relais de haut niveau auprès des Chefs d´État et de gouvernements à travers le Sommet UA – UE ».

L’avenir des jeunes reste une priorité

Les Etats doivent répondre aux attentes des jeunes et « c’est pour nous plus qu´une responsabilité, c´est effectivement une obligation », a insisté M. Kulitz.

« Une frange de la jeunesse d’Afrique en quête d’une amélioration de ses conditions de vie s’expose à une immigration clandestine périlleuse vers l’occident. L’aliénation de leur dignité humaine au cours de leur parcours migratoire a profondément choqué l’opinion internationale, et mis le doigt sur la responsabilité croissante des dirigeants d’Afrique et d’Europe à mettre en priorité tout en œuvre pour ouvrir l’horizon de la jeunesse africaine, à un avenir décent en Afrique », a-t-il renchéri.

Poursuivant ses propos, le représentant de l’Union Enropéenne n’a pas manqué de souligner que « le nouveau plan d'investissement extérieur de l'UE a été présenté aux dirigeants lors du sommet. Ce plan d'investissement prévoit de mobiliser 44 milliards d'EUR d'investissements en Afrique d'ici à 2020, ce qui permettra de créer de nouvelles possibilités d'emploi pour les jeunes sur l'ensemble du continent africain. L'Union européenne est non seulement le voisin le plus proche de l´Afrique mais aussi le premier investisseur, le principal partenaire commercial, le premier fournisseur d'aide au développement et d'assistance humanitaire, ainsi que le premier contributeur à la paix et à la sécurité en Afrique en dehors du continent ». etc.

Prenant l’exemple de la jeunesse gabonaise, il considère que l’accent en faveur de la jeunesse soit de mise pour « résorber le chômage sur la création d’emplois et l’entrepreneuriat via la formation et l’insertion professionnelle d´un projet financé par l’UE en faveur de 1000 jeunes Gabonais et Gabonaises », notamment.

Le processus électoral gabonais doit se dérouler dans la sérénité





« Au plan du dialogue politique, le 9 mai 2016 lors de la fête de l’Europe, j’annonçais en ces lieux la venue d’une Mission d’observation électorale (MOE) et réitérais la bonne volonté et l’engagement de l’UE «en faveur d’un processus électoral transparent pour la tenue d’élections dans la sérénité en faveur du peuple gabonais », a évoqué M. Kulitz qui était entouré par la Présidente du Sénat, Madame Lucie Milebou Aubusson et de la présidente de la Cour Constitutionnelle, Madame Marie-Madeleine Mborantsuo, entre autres officiels.

« Deux ans après, nous constatons que la préoccupation de l’UE de voir le climat apaisé suite aux répercussions de la crise post-électorale est, hélas, toujours d´actualité. Le Dialogue politique intensifié déclenché dans la phase post-électorale en conformité avec les clauses de l’Accord de Cotonou n’a à ce jour pas été mené à terme. La situation des droits de l’homme au Gabon a été décriée entre autres au niveau du Conseil des Droits de l´Homme et auprès du Haut-Commissariat des Droits de l’homme des Nations Unies. Les dispositifs juridiques qui encadrent notre coopération visent à favoriser le maintien des équilibres afin de prémunir les parties contre tout glissement néfaste pour les pays et leurs populations. Pour cette raison, mais notamment dans l´intérêt du peuple gabonais et de la jeunesse gabonaise nous exprimons notre espoir que ces questions seront traitées et résolues vigoureusement et avec détermination », a vivement déploré le diplomate.

Il a tout de même rassuré l’assistance en déclarant : « je ne saurais rappeler à l’occasion de cette commémoration que le cadre juridique du partenariat Afrique-Europe est porteur d’opportunités que nous gagnerions à saisir pour en relever ensemble les nombreux défis et en surmonter les menaces multiformes. Le partenariat avec la Communauté économique des Etats de l’Afrique centrale (CEEAC) en faveur de l’intégration régionale dans la sous-région d’Afrique centrale mérite d’être renforcé en vue de mener à bien les projets porteurs d’intégration pour la sous-région tels que le programme ECOFAC 6 pour la protection de l´environnement en Afrique centrale, financé par l’UE à hauteur de 71 500 000 EUR. Pourtant, ceci ne constitue qu´un pilier sur trois par lesquels l´Union européenne s´investit dans le développement et l´intégration régionale dans la sous-région ».

Il a également évoqué l’Union européenne à travers ses fonds régionaux pour le 11e FED, et qu’elle met à disposition pour la région 350 millions d'EUR pour la période allant de 2014 à 2020.

Abordant enfin la composante culturelle de la coopération avec le Gabon, M. Kulitz a annoncé la tenue du 16 au 18 mai dans le cadre de la célébration de «2018, Année européenne du patrimoine culturel» d’une formation gratuite en Management culturel financée par l’UE en partenariat avec ses Etats membres et l’Institut Français du Gabon (IFG). Cette formation établie le lien entre la culture et sa contribution à l’économie, et outillera une soixantaine de jeunes acteurs culturels de 5 filières artistiques : le théâtre, la musique, la danse, la photographie, et la mode.

