Congo: le gouvernement invité par les Evêques à ouvrir un dialogue politique le plus large possible

11 Mai 2018

Brazzaville, Congo, 11 mai (Infosplusgabon) - Les évêques du Congo, réunis du 8 au 9 mai à Brazzaville en session extraordinaire, ont invité le gouvernement congolais à "ouvrir un dialogue politique en vue de discuter du modèle politique et institutionnel que nous voulons dans notre pays, qui s’appuiera sur les valeurs morales susceptibles de fonder une vie politique pérenne et stable, ce qui exige une justice équitable et indépendante", selon un message des évêques.

Les évêques ont demandé au gouvernement de travailler avec une société civile, vraiment représentative, à l’élaboration d’un nouveau système électoral dans la perspective des futures élections. Ils ont demandé de réfléchir sur les voies et moyens de résoudre de manière définitive la crise du Pool, avec une exigence de vérité, de réparation et de réconciliation.

"Le Congo n’est pas à sa première guerre du Pool. Depuis 1998, ce département est régulièrement secoué par des crises et des conflits armés qui, à chaque fois, sont conclus par des accords de paix et de cessation des hostilités, doublés d’un programme de démobilisation et de réinsertion des ex-combattants. Mais, à chaque fois aussi, les véritables victimes que sont les populations civiles n’ont pas été prises en compte. Nous, évêques, pensons que conjurer définitivement ce mal du Pool des accords de paix sur le papier ne suffiront pas. Il faudra aller plus loin, en intégrant l’exigence de vérité sur les origines de cette crise récurrente", précise le message des évêques du Congo.

Selon eux, "le peuple a le droit de savoir ce qui s’est passé : les causes et les conséquences, mais surtout les responsabilités des uns et des autres. Les morts et les destructions dans ce département appellent justice et réparation. Une réconciliation véritable n’est qu’à ce prix, pour permettre à notre pays de sortir de la crise multiforme qu’il vit".

Les évêques du Congo ont également demandé de faire un audit de la dette du Congo, de tous les projets réalisés particulièrement dans le cadre de l’accord de coopération avec la Chine et autres pays concernés ainsi que de tous les fonds obtenus grâce aux préfinancements pétroliers et de leur utilisation.

Les évêques ont réclamé la création d’un corps indépendant, constitué de magistrats élus par leurs pairs et d’autorités morales, chargé de réprimer la corruption et créer un corps d’auditeurs généraux, dont le dirigeant serait nommé par vote des deux tiers du Parlement pour un mandat de 15 ans non renouvelable.

Au chômage des jeunes qui était déjà endémique s’ajoute aujourd’hui celui de tous ceux qui perdent leur emploi à cause de la récession.

"Cette situation sociale dramatique interpelle notre conscience de pasteurs, d’autant que certains citoyens exhibent leur richesse, acquise miraculeusement en un temps record, tandis que la majorité des Congolais croupit dans la misère. Des scandales de corruption, de concussion ont été révélés, mais la justice de notre pays peine à les élucider. Nous devons avoir le courage de parler de ces sujets de manière ouverte et sans passion. Les partis de la majorité présidentielle ont jeté un pavé dans la marre, en exigeant le rapatriement des fonds volés au peuple. Ceux qui ont pris l’argent appartenant au Congo doivent, en effet, le rendre au peuple qui en est le seul propriétaire", selon le message des Evêques du Congo.

"Nous en appelons pour cela au courage et à la lucidité du chef de l’Etat, qui peut, à cet effet, compter sur le soutien des évêques du Congo et du peuple. Que le Fonds monétaire internationale (FMI) tienne bon pour que la lutte contre la corruption, la concussion et la promotion de la bonne gouvernance demeurent des critères intangibles pour la signature d’un programme éventuel. Que les institutions chargées de lutte contre ce fléau dans notre pays travaillent davantage pour éradiquer ce phénomène", ont lancé les évêques.

