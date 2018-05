Maurice: ouverture d'une conférence sur le développement du green business

10 Mai 2018

Port-Louis, Maurice, 10 mai (Infosplusgabon) - Le ministre mauricien du Commerce, des Entreprises et des Coopératives, Sunil Bholah, a encore une fois, jeudi, tiré sur la sonnette d'alarme face à la gravité de la dégradation de l'environnement.

Il a révélé que 40% des terres agricoles dans le monde sont sévèrement dégradées du fait de l'érosion et de la pollution et que les humains utilisent actuellement plus de 50% de toute l'eau potable accessible et que la demande va atteindre 70% d'ici 2025.

M. Sunil Bholah a cité Global Footprint Network qui indique que de nos jours, le genre humain utilise l'équivalent d'1,6 fois la surface de la terre pour les ressources que nous utilisons et l'absorption de nos déchets.

"Ce qui signifie qu'il faut désormais 18 mois à la Terre pour régénérer ce que nous utilisons en un an. Que va-t-il se passer à long terme, alors que la demande en ressources naturelles dépasse constamment leur disponibilité? Il devient impératif de résoudre ce problème", a-t-il déclaré.

D'après lui, il y a quelques années, "devenir vert" était juste une expression à la mode "mais dans le contexte actuel de dégradation de l'environnement, le concept de durabilité retient de plus en plus l'attention à travers le monde.

Il a expliqué que le développement d'un entrepreneuriat vert en tant que pourvoyeur de solutions innovantes et durables est considéré comme essentiel à l'orientation des politiques.

Les PME sont des acteurs économiques majeurs dans le monde entier. Elles représentent 55% du PIB dans les économies développées et 35% dans les économies en développement.

Plus de 90% des entreprises dans le monde sont des PME si l'on tient compte des entreprises formelles et de la part importante de PME qui opèrent dans le secteur informel.

"Les PME, start-ups et entrepreneurs verts dans le monde jouent un rôle essentiel dans la transition vers une économie à faible émission de carbone par le développement de nouveaux modèles d'entreprises et processus pour les différents secteurs industriels", a souligné le ministre.

M. Sunil Bholah a donc estimé qu'il est essentiel pour les décideurs de donner des moyens aux PME afin qu'elles puissent explorer les opportunités telles que le Remanufacturing en utilisant des matières premières respectueuses de l'environnement, le recyclage, l'écoconception, la production d'énergies vertes, l'écotourisme, l'agriculture biologique, entre autres.

"Ces secteurs émergents ont un potentiel considérable pour devenir le moteur de la croissance économique et de la création d'emplois, tout en contribuant de manière significative à relever les défis environnementaux", a-t-il ajouté.

S'agissant de Maurice, le ministre a indiqué que l'objectif du gouvernement est de transformer l'île en une économie avant-gardiste, dynamique au plan économique et innovante.

"Le secteur des PME, qui contribue à environ 40% du PIB national et représente 54% du total des emplois, s'est positionné clairement comme le futur moteur de notre croissance économique", a-t-il souligné.

Il a déclaré que le rapport sur l'Evaluation de l'économie verte entreprise par l'Université de Maurice en partenariat avec le Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE) en 2015 démontre qu'une transition vers l'économie verte offre à Maurice des opportunités supplémentaires pour une croissance économique durable.

Elle permettra également de réaliser des économies d'énergie et d'eau, d'accroître la productivité agricole et d'augmenter les emplois verts, avec un PIB prévu de 6% plus élevé dans le cadre d'une Economie Verte comparé à l'économie traditionnelle d'ici 2035.

Le ministre a ajouté qu'investir dans l'entrepreneuriat vert est une mesure efficace et avisée puisque les entreprises vertes apportent une réponse prometteuse aux défis du développement durable.

