Amnesty demande au gouvernement du Kenya de fournir un logement alternatif aux résidents expulsés de force

10 Mai 2018

Nairobi, Kenya, 10 mai (Infosplusgabon) - L'organisation de défense des droits de l'homme, Amnesty International, a appelé le gouvernement kényan à fournir immédiatement tout le soutien et l'assistance nécessaires aux victimes d'expulsions forcées dans la capitale kényane, Nairobi.

Cette assistance devrait inclure l'accès à un logement adéquat, l'eau, l'assainissement, l'éducation, les soins de santé, la nourriture et l'habillement, et le soutien à la reprise des activités commerciales et l'accès au travail rémunéré, a-t-elle indiqué.

Les autorités de la ville de Nairobi doivent consulter les résidents et leur fournir des recours efficaces contre l'expulsion forcée, a déclaré l'organisation de défense des droits de l'homme dans un communiqué sur son site internet.

Plus de 60 policiers lourdement armés ont pris position dans le bidonville de City Carton, près de l'aéroport Wilson, à Nairobi, mercredi matin, et ont supervisé la démolition de maisons appartenant à plus de 250 familles. Les Bulldozers ont détruit toutes les maisons et ont laissé plus de 1.000 personnes sans abri, a indiqué Amnesty.

Les résidents du quartier City Carton avaient reçu un préavis de 14 jours pour quitter leurs domiciles le 11 avril. Depuis lors, ils vivaient dans une grande anxiété sans savoir s'ils seront vraiment expulsés et s'ils seront réinstallés, note l'organisation.

Le communiqué indique qu'Amnesty International Kenya a rendu visite, ces dernières semaines, à de nombreuses autorités en compagnie des résidents pour obtenir plus d'informations sur l'avis d'expulsion, mais aucune d'elles ne leur a assuré que l'expulsion n'aurait pas lieu.

«Les autorités de Nairobi ne peuvent pas laisser les habitants de City Carton dans cette situation désespérée, surtout en période de fortes pluies et d'inondations. C'est une expulsion forcée qui constitue une violation flagrante du droit à un logement convenable. Cela aura non seulement de graves conséquences sur les moyens de subsistance des résidents, mais aussi sur l'absentéisme scolaire des enfants », a déclaré Naomi Barasa, directrice de la campagne pour le droit à un logement convenable d'Amnesty International Kenya.

"En l'absence de tout plan de consultation ou de réinstallation et d'autres garanties, l'expulsion a rendu les familles sans abri et mis leur santé et leur sécurité en danger. Nous appelons les autorités à suivre la procédure prévue par la loi ", a déclaré M. Barasa.

Pour la plupart des résidents, il s'agit de leur troisième ou quatrième expulsion forcée. Les souvenirs d'expulsion forcée par l'Autorité des aéroports du Kenya en 2011 et par le Centre d'éducation Moi en 2013 sont encore frais dans l'esprit de nombreuses personnes, a déclaré Amnesty International.

« Le Kenya a ratifié le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et les a incorporés dans la Constitution du Kenya datant de 2010 à l'article 43. Ces engagements contraignent le Kenya à respecter et protéger le droit à un logement convenable, et à garantir à ses citoyens une protection contre le harcèlement », a-t-elle ajouté.

