La Croix rouge congolaise appelée à se renforcer

10 Mai 2018

Brazzaville, Congo, 10 mai (Infosplusgabon) - La directrice régionale de la Croix rouge, Fatoumata Nafo-Traoré, en visite au Congo, a déclaré mardi à Brazzaville, qu’il est important pour la Croix rouge congolaise se renforce sur le plan opérationnel afin d’être prompte à intervenir dans les crises et catastrophes qui surviennent dans le pays, a-t-on appris mardi, auprès du ministère des Affaires sociales et de l’Action humanitaire.

Fatoumata Nafo-Traoré a dit que la croix rouge a la mission de secourir les personnes en détresse. ‘’Elle le fait sans intention politique, sans distinction d’individus du point de vue de leurs appartenances sociales ou culturelles‘’, a-t-elle expliqué.

‘’La Croix rouge congolaise doit être forte et dynamique. Pour cela, il faut lui donner les moyens de renforcer ses capacités et son action grâce à des contributions volontaires de chacun. Les différentes sociétés nationales et civiles sont ainsi appelées à apporter leurs parts de contribution à la croix rouge congolaise‘’, a-t-elle précisé.

Le président de la jeunesse de la Croix rouge congolaise, Gabriel Ngoma Mayima, a, pour sa part, martelé que l’utilisation abusive du logo de la Croix rouge dans les différents cabinets médicaux est préjudiciable car ce logo, a-t-il notifié, est uniquement destiné à cette institution internationale de secours.

Il a, par ailleurs, promis en parler aux responsables du ministère de la Santé afin que ‘’ le logo de la croix rouge soit retiré des différentes structures sanitaires concernées par cet usage erroné ‘’.

FIN/INFOSPLUSGABON/BNK/GABON 2018

© Copyright Infosplusgabon