Deux soldats tués dans une attaque à la voiture piégée contre un poste de sécurité

10 Mai 2018

Tripoli, Libye, 10 mai (Infosplusgabon) - Deux soldats ont été tués et d'autres blessés mardi, lors d'un attentat à la voiture piégée contre un poste de sécurité situé à 90 km à l'Est de Syrte (450 à l'Est de Tripoli), un attentat qui intervient en moins d'une semaine d'une attaque-suicide contre le siège de la Haute commission électorale libyenne dans la capitale tuant 14 personnes.

L'attaque-suicide a été perpétrée par une voiture piégée qui a visé le bataillon 115 d'infanterie, ont indiqué des sources de sécurité qui n'ont pas révélé le nombre exact des blessés.

Un kamikaze a utilisé une jeep 4 X 4 piégée à l'explosif ciblant le bataillon 115 déployé au poste de sécurité, ce qui a entraîné la mort sur le coup d'un soldat et un civil résident.

Au même moment, une autre voiture piégée conduite par un kamikaze se dirigeant vers une destination inconnue, a été interceptée après qu'elle soit tombée en panne; dans sa fuite, conducteur a tué un berger qui se trouvait dans la zone, ont indiqué les mêmes sources.

"Ces attaques lâches et ces attentats-suicides indiquent la faiblesse des terroristes et leur incapacité à engager des batailles avec les forces de l'armée", ont indiqué ces sources.

Daech avait mené en 2013, 2014 et 2015 des attentats dans la capitale libyenne, Tripoli, ciblant aussi bien des hôtels que des sièges d’ambassade ou des casernes de police.

Chassée fin 2016 de son bastion de Syrte, l’organisation Daech a régulièrement fait des apparitions en menant des actions spectaculaires dans plusieurs villes libyennes, notamment à Misrata (220 km à l'Est de Tripoli) lors de l’attaque contre un tribunal et des postes de sécurité à Ajdabia.

FIN/INFOSPLUSGABON/BNK/GABON 2018

© Copyright Infosplusgabon