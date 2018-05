RCA : António Guterres, a condamné les violences du 1er mai à Bangui

05 Mai 2018

New York, Etats-Unis, 5 mai (Infosplusgabon) - Le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a condamné jeudi les violences du 1er mai à Bangui, en République centrafricaine (RCA), qui ont causé la mort d’au moins 22 personnes et fait plus de 100 blessés.

Deux membres du personnel de la Mission des Nations unies en République centrafricaine (MINUSCA) ont également été blessés lors de violences ultérieures.

"Le Secrétaire général transmet ses condoléances aux familles des victimes et souhaite un prompt rétablissement aux blessés", a dit son porte-parole-adjoint, Farhan Haq, dans une déclaration à la presse.

"Le Secrétaire général appelle au calme et exhorte les autorités de la République centrafricaine à enquêter sur ces attaques répétées, ainsi qu’à en traduire rapidement les responsables en Justice", a-t-il ajouté.

"Le Secrétaire général exprime également sa préoccupation continue face à la rhétorique incendiaire qui semble prévaloir. Il rappelle qu'il n'y a pas de justification à l'incitation à la violence ou au discours de haine".

Le chef de l’ONU a réaffirmé son soutien à la République centrafricaine et au rôle de la MINUSCA pour la protection des civils et la stabilisation du pays. Il a exhorté "tous les acteurs à mettre fin à la violence et à travailler ensemble pour ramener la paix et la stabilité dans le pays".

La République centrafricaine est, depuis des décennies, en proie à l'instabilité et à la violence. Des heurts entre la coalition rebelle Seleka, à majorité musulmane et la milice anti-Balaka, essentiellement chrétienne, ont plongé le pays dans la guerre civile en 2012.

Un accord de paix est signé en janvier 2013, mais les rebelles prennent le contrôle de la capitale, Bangui en mars de cette année, obligeant le président François Bozizé à fuir.

Préoccupé par la crise politique, sécuritaire, humanitaire et des droits de l'Homme en RCA ainsi que ses implications dans la région, le Conseil de sécurité autorise le déploiement de la MINUSCA en 2014 avec comme mission première la protection des civils.

Un gouvernement de transition est mis en place et chargé de rétablir la paix. Toutefois le conflit prend des allures de plus en plus sectaire avec le mouvement anti-Balaka qui prend les armes et des affrontements inter-communautaires éclatent de façon sporadique dans et aux alentours de Bangui, mais aussi ailleurs dans le pays.

