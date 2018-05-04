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Gabon : La liste des ministres du nouveau gouvernement

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04 Mai 2018

LIBREVILLE, 4  mai (Infosplusgabon)  -  La  présidence de  la  République  annoncé vendredi  soir  la composition du  nouveau  gouvernement  gabonais par  décret du président de  la  République après  la reconduction à  son  poste du Premier  ministre  Emmanuel Issoze  Ngondet.  L’un des ministres  promu au poste de ministre d’Etat, ministre de l’Enseignement supérieur, Moukagni Iwangou,  a  décliné sa nomination.

 

PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT : M. Emmanuel ISSOZE NGONDET

 

1. MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES, DE LA COOPERATION, DE LA FRANCOPHONIE ET DE L’INTEGRATION REGIONALE • M. Régis IMMONGAULT TATANGANI

 

2. MINISTRE D’ETAT, DE LA JUSTICE ET DES DROITS HUMAINS, GARDE DES SCEAUX • M. Edgard Anicet MBOUMBOU MIYAKOU

 

3. MINSTRE D’ETAT, MINISTRE DE LA SANTE ET DE LA FAMILLE • Mme Denise MEKAM’NE EDZIDZIE épouse TATY

 

4. MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE LA DEFENSE NATIONALE • M. Etienne MASSARD KABINDA MAKAGA

 

5. MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE L’INTERIEUR, DE LA SECURITE, CHARGE DE LA DECENTRALISATION ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL • M. Lambert Noël MATHA

 

6. MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE LA COMMUNICATION, PORTEPAROLE DU GOUVERNEMENT • M. Guy-Bertrand MAPANGOU

 

7. MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE • M. Francis NKEA NZIGUE

 

8. MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DES SPORTS ET DE LA CULTURE CHARGE DU TOURISME • M. Alain Claude BILIE BY NZE

 

9. MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DU BUDGET ET DES COMPTES PUBLICS • M. Jean-Fidèle OTANDAULT

 

10. MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE L’HABITAT • M. Michel MENGA M’ESSONE

 

11. MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR • M. Jean de Dieu MOUKAGNI IWANGOU

 

IV. LES MINISTRES

 

12. MINISTRE DE L’ECONOMIE, DE LA PROSPECTIVE, ET DE LA PROGRAMMATION DU DEVELOPPEMENT • M. Jean-Marie OGANDAGA

 

13. MINISTRE DE LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS ET DES PARTENARIATS PUBLICS-PRIVES • Mme Madeleine BERRE

 

14. MINISTRE DE L’EQUIPEMENT, DES INFRASTRUCTURES ET DES MINES • M. Christian MAGNAGNA

 

15. MINISTRE DU PETROLE ET DES HYDROCARBURES • M. Pascal HOUAGNI AMBOUROUE 3

 

16. MINISTRE DE L’EAU ET DE L’ENERGIE • M. Patrick EYOGO EDZANG

 

17. MINISTRE DE L’EGALITE DES CHANCES, CHARGE DE LA DECENNIE DE LA FEMME • Mme Estelle ONDO

 

18. MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DE L’ELEVAGE, CHARGE DU PROGRAMME GRAINE • M. Biendi MAGANGA MOUSSAVOU

 

19. MINISTRE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES ET DE L’ARTISANAT • M. Julien NKOGHE BEKALE

 

20. MINISTRE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENTREPRENARIAT NATIONAL • Mme Carmen NDAOT

 

21. MINISTRE DES EAUX ET FORETS, CHARGE DE L’ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE • M. Jacques Denis TSANGA

 

22. MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DE LA MODERNISATION DU SERVICE PUBLIC CHARGE DE LA REFORME DE L’ETAT • M. Ali Akbar ONANGA Y’OBEGHE

 

23. MINISTRE DU COMMERCE • M. David MBADINGA

 

24. MINISTRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA JEUNESSE, CHARGE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE • M. Arnauld Calixte ENGANDJI ALANDJI

 

25. MINISTRE DE LA PECHE ET DE LA MER • Mme Chantal LOUPDI

 

26. MINISTRE DES RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS CONSTITUTIONNELLES • M. Noël Nelson MESSONE

 

27. MINISTRE DES TRANSPORTS ET DE LA LOGISTIQUE • M. Justin NDOUNDANGOYE

 

28. MINISTRE DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE • M. Guy-Maixent MAMIAKA V- LES MINISTRES DELEGUES

 

29. MINISTRE DELEGUE AUPRES DU PREMIER MINISTRE, CHARGE DU SUIVI DES ACTES DU DIALOGUE • M. Placide NDONG MEYO

 

30. MINISTRE DELEGUÉ AUPRES DU MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE L’INTERIEUR, DE LA SECURITE, CHARGE DE LA DECENTRALISATION ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL • Mme Patricia TAYE

 

31. MINISTRE DELEGUÉ AUPRES DU MINISTRE DE LA COMMUNICATION • Mme Chantal AKOUOSSO

 

32. MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L’ECONOMIE, DE LA PROSPECTIVE, ET DE LA PROGRAMMATION DU DEVELOPPEMENT • M. Hilaire MACHIMA

 

33. MINISTRE DELEGUÉ AUPRES DU MINISTRE DE L’EQUIPEMENT, DES INFRASTRUCTURES ET DES MINES • Mme Paule Christiane GONDI – M’BOUALA

 

34. MINISTRE DELEGUÉ AUPRES DU MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE • Mme Edwige BETHA ESSOUKOU

 

35. MINISTRE DÉLÉGUÉ AUPRÈS DU MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DU BUDGET ET DES COMPTES PUBLICS • Mme Irène LINDZONDZO

 

36. MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES, DE LA COOPERATION, DE LA FRANCOPHONIE ET DE L’INTEGRATION REGIONALE • Mme Clotilde Chantal MBOUMBA LOUEY

 

37. MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE L’EQUIPEMENT, DES INFRASTRUCTURES ET DES MINES • M. Jean – Marie OBAME ONDO

 

38. MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE • M. Jonathan NDOUTOUME NGOME

 

39. MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DES EAUX ET FORETS, CHARGE DE L’ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE • Mme Léa MIKALA

 

40. MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DES SPORTS ET DE LA CULTURE, CHARGE DU TOURISME • Mme Laeticia DIWEKOU

 

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