Sénégal : Léger progrès en matière de logements décents en Afrique

Dakar, Sénégal, 3 mai (Infosplusgabon) - L’Afrique a réalisé un certain progrès au cours de la dernière décennie dans l’accès à des logements sûrs et à un coût abordable et aux services de base, selon un document soumis aux participants du quatrième Forum régional sur le développement durable (FRADD-4) démarré, mercredi à Dakar.

« Le nombre de personnes qui vivent dans des taudis en Afrique hors Afrique du Nord a baissé de 62% en 2010 à 56% en 2014. L’Afrique du Nord a montré la plus forte réduction, avec une baisse des personnes vivant dans les taudis à un rythme annuel de 5,2%, comparativement à 2,3% entre 2005 et 2010», a indiqué le document à examiner par les participants à ce forum dont le thème porte sur «Transformation vers des sociétés durables et résilientes».

Le document relève que le Cameroun, l’Égypte, le Lesotho, le Malawi, le Mozambique, le Nigeria et le Tchad, ont connu une réduction absolue. 5,5 millions de personnes au Nigeria, 2,2 millions de personnes en Égypte, 551.000 personnes au Cameroun et 219.000 personnes au Malawi ont connu une amélioration de leurs conditions de vie et ont été sorties des taudis en quatre années, de 2010 à 2014, bien que la région continue de compter 24% des habitants de taudis du monde.

Pour les experts, assurer la disponibilité de logements à un coût abordable reste une question complexe d’importance stratégique pour parvenir à un développement inclusif et durable.

Le coût du logement reste largement inabordable, même pour les groupes appartenant à la classe moyenne dans la région et l’accroissement du nombre absolu de personnes vivant dans des taudis traduit, révèle-t-on, les difficultés qu’éprouvent les ménages à accéder à un logement, à l’eau et aux services d’assainissement.

L’offre sur le marché de logements décents à un coût abordable pour tous, notamment pour les femmes, les jeunes, les personnes âgées et les personnes handicapées, en tant que priorité du programme de développement, est insuffisante et il y a lieu de mettre en œuvre au niveau national des politiques et programmes appropriés du logement alignés sur les stratégies nationales de développement visant à la création de la richesse, fait-on remarquer.

Ces programmes doivent viser également à impulser l’industrialisation, à stimuler la création d’emplois, à lutter contre les changements climatiques et à renforcer la résilience aux catastrophes, souligne-t-on.

En Ethiopie, le Programme intégré pour la construction de logements a été le moyen d’accroître le nombre de propriétaires dans le pays, a-t-on révélé. Plus de 400.000 copropriétés destinées aux groupes à faible revenu ont été construites, ce qui a permis la création de plus de 200.000 emplois, a stimulé le secteur du bâtiment, a entraîné une rénovation des quartiers de taudis qui se trouvaient à l’intérieur des villes tout en favorisant l’accès des ménages à faible revenu à la propriété.

Parmi les efforts déployés par les pouvoirs publics qui ont favorisé l’accès à des logements à un coût abordable et aux services de base, le document cite les programmes de construction de logements de l’Afrique du Sud qui, dans le cadre desquels un lien a été établi entre le financement et les subventions aux ménages individuels, tout en facilitant l’accès au financement du logement pour le groupe à faible revenu partout dans le pays.

L’Afrique du Sud a ainsi fourni plus de 3,7 millions de possibilités d’obtention d’un logement subventionné par des ménages très pauvres, et donné un toit à 12,5 millions de personnes, indique-t-on.

A Maurice, la construction de logements pour la couche la plus économiquement défavorisée du pays a permis d’accroître le nombre de propriétaires de 93% dans les zones rurales et de 83% dans les zones urbaines.

L’île compte, fait-on remarquer, des colonies de squatters, sans droits de propriété foncière, avec utilisation de matériaux de construction de médiocre qualité dans les constructions implantées dans des endroits sans infrastructure de base.

Les autorités ont donc pris des mesures pour régulariser les colonies de squatters, sur la base de critères définis et est aussi en train d’appliquer une politique de tolérance zéro à l’égard des nouveaux cas d’occupation sans titre, qui a été adoptée pour permettre l’institution de poursuites judiciaires afin d’expulser des squatters de sites qu’ils ont illégalement occupés.

Le forum, qui prend fin vendredi, regroupe des experts de haut niveau, des représentants des ministères et organismes chargés de la Planification économique, des Finances, de l’Environnement et des Affaires sociales, des Ressources minières et minérales et des Sciences, des représentants de la Société civile, des universités et instituts de recherche.

En Afrique, rappelle-t-on, l’Agenda 2030 est mis en œuvre simultanément et de manière intégrée avec le premier plan décennal de mise en œuvre de l’Agenda 2063, le programme de transformation socio-économique sur 50 ans de l’Afrique, qui vise à accélérer les initiatives de croissance et de développement durable sur le continent.

