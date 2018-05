Guinée : Le FMI incite les autorités à la réduction de la pauvreté

03 Mai 2018

Conakry, Guinée, 3 mai (Infosplusgabon) - Bien que l'économie de la Guinée se développe rapidement, stimulée par un secteur minier florissant, ce pays doit préserver sa stabilité macro-économique et générer une croissance plus inclusive et élargie pour permettre une réduction de la pauvreté qui améliore les conditions de vie de la population.

Selon l'équipe du Fonds monétaire international (FMI) qui vient juste de passer un accord avec les autorités guinéennes sur la première Revue des politiques et réformes économiques soutenues par le Fonds, la Guinée doit améliorer sa position fiscale pour préserver sa stabilité et la viabilité à moyen terme de son économie.

L'équipe du FMI a fait ces observations sur la conclusion des discussions avec les autorités guinéennes durant les Réunions de Printemps 2018 du FMI et de la Banque mondiale à Washington.

Un communiqué rendu public par le Fonds, jeudi, indique que les deux parties ont passé un accord de haut niveau sur la première Revue des politiques et réformes économiques de la Guinée appuyées par un accord sur une Facilité élargie de crédit (FEC) sur trois ans.

Soumis à l'approbation du FMI, cet accord doit être présenté au Conseil d'administration du Fonds en juin 2018. Cet accord de FEC vise à promouvoir une croissance plus solide et élargie et à la réduction de la pauvreté, tout en préservant la stabilité macro-économique.

"L'économie guinéenne se développe rapidement, soutenue par un secteur minier florissant. La croissance réelle était de 8% en 2017 et elle devrait être d'environ 6% en 2018. L'inflation globale a atteint un pic de 8,9% en 2017", a fait remarquer Giorgia Albertin, Chef de Mission du FMI pour la Guinée.

"L'augmentation des exportations minières a réduit les déséquilibres extérieurs en 2017. La reprise des Investissements directs étrangers dans le secteur minier s'est maintenue. Les réserves en devises se sont consolidées".

Selon le communiqué du Fonds, les déséquilibres fiscaux de la Guinée se sont renforcés en 2017, avec un déficit fiscal de base de 1,1% du PIB. Des investissements publics plus importants que prévus et des recettes insuffisantes ont affecté les performances financières.

"L'accumulation des réserves de change va renforcer les tampons extérieurs. Le maintien d'une politique monétaire prudente sera essentiel pour maintenir une inflation modérée", a déclaré Mme Albertin.

La responsable du FMI a également noté que la mobilisation de recettes fiscales supplémentaires, comprenant les dépenses non-prioritaires, en supprimant progressivement les subventions sur l'électricité non-ciblées tout en renforçant les filets de sécurité sociale, est nécessaire pour réduire les déséquilibres fiscaux de la Guinée.

L'équipe du FMI a, en outre, suggéré que l'augmentation des investissements publics dans les infrastructures doit être équilibrée par la préservation de la stabilité et de la viabilité de la dette à moyen terme en soulignant qu'une stratégie d'emprunt prudente et le renforcement des financements publics et de la gestion des investissements seront essentiels.

"L'amélioration du climat des affaires et de la gouvernance, ainsi que l'inclusion financière sont essentielles pour renforcer le développement du secteur privé et réaliser une croissance élargie", a ajouté Mme Albertin.

