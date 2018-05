Sénégal : L’Afrique invitée à penser autrement le développement

03 Mai 2018

Dakar, Sénégal, 3 mai (Infosplusgabon) - Le Premier ministre sénégalais, Mohammed Boun Abdallah Dionne, a invité, ce jeudi à Dakar, les pays africains à penser autrement le développement pour une mise en œuvre adéquate des Agendas 2030 et 2063.

«Nul ne peut contester aujourd'hui que la mise en œuvre des Agenda 2030 et 2063 de l'Union africaine requièrent un changement de paradigme dans notre façon de penser le développement de nos pays», a déclaré M. Dionne à l’ouverture du quatrième forum régional africain sur le développement durable démarré, mercredi dans la capitale sénégalaise et qui porte sur le thème: "Transformation vers des sociétés durables et résilientes".

«L'avènement de sociétés durables nécessite à n'en point douter de faire du choix durable une norme sociale et standard dans toutes nos activités», a-t-il poursuivi.

En signant trois instruments en 2015, deux de portée mondiale (l'Agenda 2030 et l'Accord de Paris sur le climat) et un de portée africaine (l’Agenda 2063 de l'Union africaine), les gouvernements africains se sont engagés à soutenir, comme leurs pairs des autres continents, trois transformations essentielles ayant pour finalité de s'attaquer aux causes profondes de la pauvreté et de la faim, sans négliger le développement humain et l'égalité des sexes.

Ces reformes visent également à assurer une prospérité partagée et une transition réussie vers une économie sobre en carbone, résiliente face aux changements climatiques et respectueuse du milieu naturel, tout en améliorant la gouvernance à tous les niveaux pour des sociétés plus pacifiques, plus justes et plus inclusives.

L'Agenda 2030 est un agenda ambitieux, qui nous permettra d’accéder au "monde que nous voulons", suivant une approche multi-sectorielle et inclusive, a-t-il souligné.

«Avec l’intégration de l’Agenda 2030 dans les politiques et stratégies nationales de développement de nos pays respectifs, il convient à la suite de s’assurer de la mise en œuvre et du suivi des objectifs définis et associés aux cibles, le tout suivant un échéancier bien planifié et renseignant des progrès que nous enregistrons, chaque année, par le biais de la revue nationale.

Démarré, mercredi, le forum régional permettra de procéder à un suivi et un examen au niveau régional de la mise en œuvre du Programme 2030 et de l’Agenda 2063 et de faciliter l’apprentissage, notamment par le partage des données d’expérience et des enseignements tirés de l’expérience, afin de faire avancer la mise en œuvre.

Le forum, qui prend fin vendredi, regroupe des experts de haut niveau, des représentants des ministères et organismes chargés de la Planification économique, des Finances, de l’Environnement et des Affaires sociales, des Ressources minières et minérales et des Sciences, des représentants de la Société civile, des universités et instituts de recherche.

En Afrique, rappelle-t-on, l’Agenda 2030 est mis en œuvre simultanément et de manière intégrée avec le premier plan décennal de mise en œuvre de l’Agenda 2063, le programme de transformation socio-économique sur 50 ans de l’Afrique, qui vise à accélérer les initiatives de croissance et de développement durable sur le continent.

