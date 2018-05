Un site tanzanien labellisé géoparc mondial UNESCO

02 Mai 2018

Paris, France, 2 mai (Infosplusgabon) - Le Conseil exécutif de l'UNESCO a approuvé la désignation du site du Ngorongoro-Lengaï en Tanzanie, avec 12 nouveaux sites, géoparc mondial UNESCO pour sa diversité géologique, a annoncé l’agence onusienne mardi.

Sur le cratère du Ngorongoro vivent des espèces sauvages très variées telles que des éléphants, des rhinocéros noirs, des lions, des gazelles et d'autres grands mammifères qui cohabitent avec l'homme ; ceci est l'un des atouts du site tanzanien, a indiqué l’UNECO mardi, dans un communiqué dont copie a été transmise à Paris.

Le site, a ajouté l’agence onusienne, abrite également l'Ol Doinyo Lengaï (montagne de Dieu ou montagne sacrée en langue maa) qui se dresse à l'extrémité Nord du massif volcanique du Ngorongoro, dont il est le stratovolcan le plus jeune et le plus actif avec une hauteur de 2 962 mètres, seul volcan émettant des larves composées de natrocarbonatites pratiquement exemptes de silice.

Le géoparc englobe également les gorges d'Olduvai, site paléoanthropologique le plus important au monde, qui présentent des formations volcaniques du Pliocène livrant une image d'une richesse incomparable des environnements passés, avec notamment des fossiles d'hominidés, des artefacts datant du milieu et de la fin de l'âge de pierre, ainsi qu'une grande variété de fossiles d'animaux, a expliqué la même source.

Les géoparcs mondiaux UNESCO, un réseau comptant désormais 140 géoparcs répartis dans 38 pays, sont des territoires qui s'appuient sur des initiatives locales pour promouvoir le développement durable, notamment grâce au tourisme.

Les géoparcs jouent aussi un rôle dans le suivi et la sensibilisation au changement climatique et aux catastrophes naturelles et aident aussi à élaborer des stratégies d'atténuation des effets des catastrophes.

L'attribution de ce label par l'UNESCO permet aux sites désignés et aux populations locales qui y vivent, non seulement de partager expériences et bonnes pratiques avec d'autres sites dans le cadre du Réseau mondial des géoparcs, mais également de mettre en valeur leur patrimoine géologique et humain et de renforcer les activités de sensibilisation à ce patrimoine.

