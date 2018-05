Une exposition photo sur l’imprimé "Léopard" jeudi à Dakar

02 Mai 2018

Paris, France, 2 mai (Infosplusgabon) - Aslo Known As Africa (AKAA), une organisation pour la vulgarisation de l’art contemporain et design africains basée en France, présente à partir jeudi à Dakar une exposition intitulée « Léopard » une série de photographies sur l’histoire et les symboliques du célèbre imprimé de l’animal réalisée par la photographe Émilie Régnier sur les routes du Texas à Libreville.

C’est en filmant une dame africaine habillée en boubou au motif de léopard qu’Emilie Régnier, photographe née à Montréal d’une mère Canadienne et d’un père Haïtien, a pris conscience de la popularité de cet imprimé animalier porté partout et par tous, dans toutes les classes sociales.

"Cette rencontre avec le léopard me fait réfléchir à des photographies prises à l’époque coloniale, portraits de rois Africains portant du léopard. L’universalité de ce motif m’apparaît alors comme un sujet à explorer. J'étudie son histoire et ses symboliques qui varient selon les pays, les sujets et les évènements", a-t-elle affirmé.

L’exposition, qui durera du 3 au 23 mai sous l’impulsion d’AKAA en partenariat avec ONOMO Hotel Dakar, montrera des sujets photographiés habillés en imprimé ou en fourrure de léopard, affirmant des personnalités uniques et atypiques dans leurs particularités.

"Le léopard est une occasion unique qui nous donne l’opportunité de faire progresser la conversation sur ce qui nous lie en tant qu’êtres humains malgré nos diverses origines ethniques, sociales ou culturelles", a souligné Emilie Régnier qui après ses fins d’études s’est basée à Dakar de 2008 à 2015, avant de s’installer à Paris.

Son travail publié dans les grands magazines et exposé à travers les grandes capitales lui a permis de faire partie de l’édition 2014 du Joop Swart Masterclass du World Press photo et sa série Passeport Afrique de l’Ouest a été sélectionnée par le Talent Issue 2014 de Foam Magazine.

FIN/INFOSPLUSGABON/IOP/GABON 2018

© Copyright Infosplusgabon