Le SG de l'OCI condamne les actes de violence dans le nord-est du Mali

Tunis, Tunisie, 2 mai (Infosplusgabon) - Le Secrétaire général de l'Organisation de la Coopération islamique (OCI), Youssef Al-Othaimeen, a condamné mardi les actes de violence perpétrés les 26 et 27 avril derniers par des extrémistes dans le nord-est du Mali, faisant 40 morts.

Le patron de l'OCI a exprimé son regret de la fréquence des actes de violence au Mali ces dernières semaines et leur propagation dans les pays voisins, "ce qui expose l'accord de paix et de réconciliation de 2015 en danger et perturbe la stabilité dans la région".

Youssef Al-Othaimeen a présenté ses condoléances aux familles des victimes et souhaité prompt rétablissement aux blessés, insistant sur le fait que ''tous les actes de terrorisme sont des crimes contre l'humanité et doivent être traités comme tels''.

Le Secrétaire général de l'OCI avait auparavant condamné avec vigueur l'attaque ''terroriste'' perpétrée par Boko Haram, le 27 avril dernier à Maiduguri, au Nigeria, faisant plusieurs morts et blessés.

Il a renouvelé le soutien de l'OCI aux dirigeants de la République fédérale du Nigeria dans sa volonté d'éliminer le groupe Boko Haram, rappelant la position de principe de l'organisation qui condamne avec force tous les actes terroristes et d'extrémisme violents.

