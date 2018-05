Ile Maurice: le pays renforce sa coopération avec le FNUAP dans le domaine de la Santé reproductive

01 Mai 2018

Port-Louis, île Maurice, 1er mai (Infosplusgabon) - L'île Maurice et le Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA) ont signé un protocole d'entente (Mou) visant à renforcer la coopération régionale dans le domaine de la Santé sexuelle et reproductive, a-t-on appris, récemment de sources basées dans la capitale mauricienne.

Le ministre de la Santé et de la Qualité de vie, Anwar Husnoo, a déclaré que l'institut mauricien de Santé (MIH) est en train de jouer un rôle leader aspirant à devenir un centre régional d'excellence pour la formation et la recherche dans le domaine de la Santé sexuelle et reproductive.

La formation se focalisera également sur la Planification familiale, la sécurité de la Santé reproductive, les Infections sexuellement transmissibles, le Virus immunodéficience humaine (VIH), la Santé maternelle et les questions liées au Genre.

"Le protocole d'entente va renforcer les liens de partenariat avec le FNUAP, mis en place depuis 40 ans et va consolider le développement de la création de capacités à travers la région subsaharienne, dans le domaine de la Santé reproductive", a-t-il ajouté.

Le directeur du FNUAP à Maurice, Serge Bounda, a indiqué, pour sa part, que le protocole d'entente va permettre l'octroi de formation et d'expertise à des professionnels de Santé à l'île Maurice et dans d'autres pays africains. Et ceci permettra à ces professionnels de participer à contribuer à la mise sur pied et à la promotion d'une société où tous les êtres humains bénéficient de mêmes droits et de la même protection.

Selon M. Bounda, la grossesse des adolescentes, le plus grand défi auquel sont confrontés les pays africains, doit faire l'objet de prévention dans le but de créer une société équitable en matière de Genre avec le renforcement des femmes et des jeunes filles.

"Le FNUAP continuera de travailler en collaboration avec l'Institut mauricien de la Santé pour améliorer le statut en matière de Santé reproductive et sexuelle de tous les hommes, femmes et jeunes à l’échelle continentale", a-t-il souligné.

Le FUNAP, une agence des Nations Unies en charge des droits et de la Santé reproductive, crée en 1969, a pour objectif de promouvoir un monde où chaque grossesse contractée est désirée, où chaque enfant naît dans la sécurité et où chaque jeune réalise ses potentialités.

L'organisation milite en faveur de la réalisation des droits reproductifs pour tous et soutient l'accès à un éventail de services en matière de Santé sexuelle et reproductive, y compris la Planification familiale volontaire, les soins de Santé maternelle et une éducation sexuelle exhaustive.

