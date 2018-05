Côte d'Ivoire: le 1er Forum africain sur l'économie bleue se tient en juin au Royaume-Uni

01 Mai 2018

Abidjan, Côte d'Ivoire, 1er mai (Infosplusgabon) - La première édition du Forum africain sur l'économie bleue (Africa Blue Economy Forum, ABEF) se tiendra, les 7 et 8 juin prochains à Londres, la capitale britannique, pour engager la discussion sur l'apport économique des océans du continent, annonce, mardi, un communiqué.

Selon l'initiatrice de l'ABEF, Leila Ben Hassen, il y aura au cours du Forum des échanges sur des questions importantes telles que l'apport de l'économie bleue à la création d'emplois et à l'accélération de la croissance durable et du développement sur le continent.

"Nous examinerons aussi lesquelles des politiques économiques favoriseront de la meilleure manière l'économie des océans et offriront des opportunités pour les investisseurs et les entrepreneurs. En Afrique où 70% des États sont côtiers, l'océan est non seulement le moteur principal du commerce mondial, mais aussi une source importante d'alimentation et d'énergie", a ajouté Mme Ben Hassen.

Pour le président du Conseil mondial des océans, Paul Holthus, l'ABEF 2018 sera un important rassemblement pour sensibiliser et développer un réseau autour de l'économie des océans en Afrique, notamment le développement durable et les opportunités d'affaires que l'Afrique a à offrir.

Ce sont plus de 150 participants comprenant des ministres, des chefs d'entreprises, des experts sur les questions océaniques et environnementales et des représentants d'organisations maritimes qui sont attendus à l'ABEF 2018.

L'ancien secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Afrique des Nations Unies (CEA), Carlos Lopes, a relevé que plusieurs pays africains ont adopté dans leur plan national de développement la formalisation de l'économie bleue en citant les exemples des Seychelles, où il existe un département ministériel en charge de l'économie bleue et l'Afrique du Sud avec le projet Phakisa qui devrait créer un million de nouveaux emplois d'ici 2030 et générer des ressources d'un montant de 177 milliards de rands pour le Produit intérieur brut.

Par ailleurs, dans l'Agenda 2063 de l'Union africaine (UA), l'économie bleue est partie intégrante du développement du continent.

