Suisse : Près des deux tiers de la main-d'œuvre mondiale dans l'économie «informelle», selon une étude de l'ONU

01 Mai 2018

Genève, Suisse, 1er mai (Infosplusgabon) - Plus de 61% de la population active mondiale - deux milliards de personnes - gagnent leur vie dans le secteur informel, a déclaré, lundi, l'agence pour l'emploi des Nations Unies, soulignant qu'une transition vers l'économie formelle est essentielle pour assurer la protection des droits et des conditions de travail décentes.

"La forte incidence de l'informel sous toutes ses formes a de multiples conséquences néfastes pour les travailleurs, les entreprises et les sociétés et constitue un défi majeur pour la réalisation du travail décent pour tous", a déclaré Rafael Diez de Medina, directeur du Département des statistiques à l'Organisation internationale du travail des Nations Unies (OIT).

Un communiqué de l'ONU a déclaré que les résultats sont révélés dans le dernier rapport de l'OIT, "Les femmes et les hommes dans l'économie informelle: une image statistique". L'étude fournit également des estimations comparables sur la taille de l'économie informelle et un profil statistique du secteur, en utilisant des critères de plus de 100 pays.

"Ayant réussi à mesurer cette dimension importante, désormais incluse dans le cadre des indicateurs des objectifs de développement durable (ODD), cela peut être considéré comme un excellent pas en avant, notamment grâce à des données comparables plus disponibles dans les pays", a ajouté M. Diez de Medina.

Le communiqué indique que la répartition géographique de l'emploi dans le secteur informel présente une image frappante.

En Afrique, a-t-il précisé, 85,8% de l'emploi est informel. La proportion est de 68,2% en Asie et dans le Pacifique, de 68,6% dans les Etats arabes, de 40% dans les Amériques et d'un peu plus de 25% en Europe et en Asie centrale.

Au total, 93% de l'emploi informel dans le monde se trouve dans les pays émergents et en développement.

Le rapport a également constaté que l'emploi informel est une source d'emplois plus importante pour les hommes (63%) que pour les femmes (58,1%).

"Sur les deux milliards de travailleurs informels dans le monde, un peu plus de 740 millions sont des femmes", a déclaré l'OIT, notant qu'elles travaillent principalement dans l'économie informelle dans la plupart des pays à revenu faible et intermédiaire.

L'OIT a déclaré que l'étude a montré que l'éducation est un facteur majeur affectant le niveau d'informalité, notant que lorsque le niveau d'éducation augmente, le niveau d'informalité diminue.

"Les personnes qui ont achevé leurs études secondaires et tertiaires sont moins susceptibles d'occuper un emploi informel que les travailleurs qui n'ont pas d'éducation ou n'ont pas terminé leurs études primaires", a déclaré l'OIT.

En outre, les personnes vivant dans les zones rurales sont presque deux fois plus susceptibles d'occuper un emploi informel que celles vivant dans les zones urbaines, ajoute le rapport.

Selon Florence Bonnet, l'une des auteurs du rapport, les données sur ces questions sont cruciales pour concevoir des politiques efficaces.

"Pour des centaines de millions de travailleurs, l'informalité signifie un manque de protection sociale, de droits au travail et de conditions de travail décentes, et pour les entreprises, une faible productivité et un manque d'accès au financement", a-t-elle déclaré.

