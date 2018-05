La fête du Travail célébrée en Libye sur fond de la persistance des difficultés économiques

01 Mai 2018

Tripoli, Libye, 1er mai (Infosplusgabon) - Les travailleurs libyens commémorent ce mardi 1er mai, la fête du Travail, alors que le pays, en proie à l'insécurité depuis plus de 7 ans, est confronté à des difficultés économiques, aggravées par une crise politique découlant de l'impasse dans le processus politique censée trouver une solution négociée entre les différents protagonistes.

C'est dans une atmosphère de colère des travailleurs face à la détérioration de leurs conditions de vie que la fête du 1er mai est célébrée à cette année en Libye.

En effet, les travailleurs ainsi que les autres citoyens souffrent d'un manque de liquidités dans les banques commerciales, la hausse des prix, alors que 1.850.000 employés de la Fonction publique n'ont pas perçu de salaires depuis quatre mois.

A cela, il faut ajouter un taux de chômage parmi les Libyens ayant atteint 25 pc auquel, il faut majorer des mesures d'austérité prises par l'Etat pour réduire les dépenses et assainir les finances publiques.

Dans un message aux travailleurs, le président de la Chambre des représentants (Parlement), Aguila Saleh, a félicité les travailleurs de la Libye à l'occasion de leur fête, appelant tous ceux qui n'ont pas encore rejoint leur poste de travail à le faire "pour participer à la construction de la nation, son progrès et sa préservation".

Il a estimé que le travail "était le principal moteur de toutes les activités, grâce auquel les nations progressent".

Pour sa part, l'Union générale des travailleurs de Libye a publié un communiqué pour marquer la fête du Travail, félicitant tous les "travailleurs honnêtes" à travers le pays.

La centrale syndicale a appelé, à cette occasion, les Libyens à rester fidèles à la patrie et à mettre de côté leurs divergences et à faire preuve de raison et de tolérance, afin de favoriser la construction de la Libye et la réunification de ses fils.

Le communiqué a salué les pionniers du mouvement syndical en Libye à travers l'histoire et tous les travailleurs qui se sacrifient sur leurs lieux de travail pour contribuer à l'édification de la nation.

L'Union générale des travailleurs Libye compte 300 adhérents à travers le pays, répartis entre 19 fédérations sectorielles et 12 syndicats.

On rappelle que la fête du 1er mai, qui est devenue une journée chômée et payée en Libye depuis la révolution qui a renversé en 2011 le régime de Mouammar Kadhafi, était considérée par l'ancien régime comme "une imposture et une journée d'exploitation des travailleurs".

