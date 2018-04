Congo : Arrivée de sept chefs d’Etat africains pour le 1er sommet des chefs d’Etat sur le Bassin du Congo

28 Avril 2018

Brazzaville, Congo, 28 avril (Infosplusgabon) - Sept chefs d’Etat africains sont arrivés, samedi après-midi à Brazzaville, pour participer au premier au sommet des chefs d’Etat et de gouvernement de la Commission climat du Bassin du Congo et le Fonds bleu du Bassin du Congo, prévu ce 29 avril à Kintélé, banlieue nord de la capitale congolaise, a-t-on constaté sur place.

Il s’agit d’Alpha Kondé de Guinée, Ali Bongo Ondimba de Gabon, de Mahamadou Issoufou de Niger, de Macky Sall du Sénégal, Jaoa Lourenzo de l’Angola, de Faustin Archange Touadera de Centrafrique, d’Evariste Carvealho. Ces présidents ont été accueillis à l’aéroport international de Maya-Maya de Brazzaville par leur homologue congolais, Denis Sassou-Nguesso, en présence de nombreuses personnalités politique, militaire et des diplomates accrédités au Congo.

Selon le protocole national, le roi du Maroc, Mohammed VI, les chefs d’Etat de Guinée Equatoriale, Obiang BGuema Bazogo et le président rwandais, Paul Kagamé sont attendus à Brazzaville, dans les prochaines heures.

Le roi du Maroc va se joindre à 16 heures aux autres chefs d’État africains et de gouvernement afin de discuter de la mise en œuvre du Fonds bleu pour le Bassin du Congo. Créé en marge de la Cop22 à Marrakech en novembre 2016, ce fonds servira à financer la transition climatique et la croissance économique durable en Afrique Centrale et de l’Est.

Au cours de ce sommet, les chefs d’Etat et de gouvernement de la Commission climat du Bassin du Congo et du Fonds bleu pour le Bassin du Congo vont examiner et adopter les documents préparés par les ministres de l’Environnement, notamment, le bilan à mis parcours de la feuille de route 2017-2018. Ils étudieront les modalités de renforcer les actions mises en place en vue de l’opérationnalisation de la commission climat du Bassin du Congo et du fonds bleu pour le bassin du Congo.

En novembre 2016, en marge de la COP22, le président congolais avait annoncé la création, à son initiative, d’un Fonds bleu pour sauver le Bassin du Congo, deuxième poumon de la planète après l’Amazonie. Onze pays de la zone sont touchés par la dégradation de ce bassin qui représente 220 millions d’hectares de forêts. Le Fonds bleu, qui prévoit des projets hydroélectriques, de traitement des eaux ou d’irrigation des terres cultivables, cherche à mobiliser des financements.

Par ailleurs, les présidents sénégalais et congolais vont, avant l’ouverture du premier sommet des chefs d’Etat et de gouvernement sur le Bassin du Congo et du Fonds bleu sur le Bassin du Congo, commérer la mémoire du sergent Malamine au mémorial Pierre Savorgnan de Brazzaville.

