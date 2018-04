Accord entre la Libye et les Etats-Unis en matière d'assistance pénale et d'authentification des documents de voyage

28 Avril 2018

Tripoli, Libye, 18 avril (Infosplusgabon) - La Libye et les Etats-Unis d'Amérique ont signé, vendredi, deux documents de coopération conjointe entre les deux pays, le premier représenté par une lettre d'entente sur la fourniture d'une assistance technique dans le domaine de la justice pénale par la formation, et la deuxième, une lettre d'intention de l'installation d'un système de détection de l'authenticité des documents de voyage dans les aéroports et les ports libyens.

Les deux documents ont été paraphés au siège de l'ambassade de Libye à Tunis, en présence du ministre libyen des Affaires étrangères du gouvernement d'union nationale, Mohamed Tahar Siala, et par le vice-ministre des Affaires politiques, Lotfi al-Maghrebi, et du côté américain, par le chef de la Mission des Etats-Unis en Libye, Stephanie Williams, selon un communiqué publié par le ministère des Affaires étrangères.

Le communiqué explique que les documents ouvrent l'opportunité pour bénéficier d'une assistance technique et la formation des éléments nationaux libyens et la formation de cadres spécialisés dans ces domaines, signalant que la mise en œuvre sera financée par le gouvernement américain.

Les deux parties ont exprimé leur aspiration d'aller rapidement de l'avant dans le renforcement de la coopération bilatérale pour inclure les domaines économique, culturel et autres.

Les deux parties ont également convenu de l'importance de continuer à appuyer les efforts déployés pour faire face aux actuels défis politiques, économiques et de sécurité dans le contexte de la préservation de l'unité, de la souveraineté de la Libye et de son intégrité territoriale, soulignant l'importance de soutenir les efforts de l'Envoyé des Nations unies Ghassan Salamé , pour promouvoir le processus politique et atteindre la stabilité.

