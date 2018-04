La Libye a produit 101 millions de barils en six mois l’année dernière, selon la NOC

28 Avril 2018

Tripoli, Libye, 28 avril (Infosplusgabon) - La production totale de pétrole brut de la Libye a atteint en six mois entre janvier et juin 2017, 101 millions de barils, selon des données publiées par la Compagnie nationale libyenne de pétrole (NOC).

Ces données reprises dans le Bulletin économique de la Banque centrale de Libye (BCL), ont été rapportées samedi par des journaux libyens, révélant que la répartition de cette production, selon les entreprises en Libye, place au premier rang, l’Arab Gulf Company, avec une production de pétrole de 38,7 millions de barils au cours des six premiers mois de 2017.

La société Akakos est arrivée en deuxième position avec 24,5 millions de barils au cours de la même période, suivie par Al Waha avec 10,6 millions de barils et Mellita pour 8,4 millions de barils.

La société pétrolière Syrte s’est classée en cinquième position parmi les compagnies avec une production de six millions pour la période de janvier à la fin de juin 2017, suivie par Mabrouk (Total) au sixième rang avec environ 4,9 millions de barils, la compagnie Harouj, en 7ème position avec 4,7 millions de barils, la société Wintershall et Zueitina 8ème et 9ème, respectivement, avec 2 millions de barils et 1,2 million de barils.

Régulièrement, la production pétrolière libyenne, qui atteint actuellement plus d'un million de barils par jour, alors que la capacité réelle est de 1,6 million de b/j en temps normal, est affectée par la violence qui sévit dans le pays, en raison de la prolifération des armes et l'absence des organes de sécurité étatiques capables de maintenir l'ordre et d'imposer la volonté de l'Etat.

