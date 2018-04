Libye : Mohamed Siala dénonce le terrorisme aveugle et sans frontières

28 Avril 2018

Tripoli, Libye, 28 avril (Infosplusgabon) - Le ministre libyen des Affaires étrangères du gouvernement d'union nationale, Mohamed Siala, a affirmé que le phénomène de "terrorisme" est devenu une réalité dépassant toutes les limites et ne se contentant plus d'agir à l'intérieur d'un pays ou d'une région, mais menace toutes les sociétés humaines, sans exception.

M. Siala a assuré que "le terrorisme cible tout le monde, les enfants, les femmes, les personnes âgées et les jeunes sans motifs religieux ou moraux".

Dans un discours prononcé, jeudi, devant la Conférence internationale contre le terrorisme tenue dans la capitale française, Paris et rapportée, vendredi par les journaux, M. Siala a indiqué que "son pays a souffert de la menace terroriste, mais par conviction profonde de son devoir envers son peuple et les peuples du monde, a lutté avec succès et a mené une bataille décisive contre Daech dans la ville de Syrte et l'a libérée".

"La Libye continue de souffrir du terrorisme, dont les derniers crimes ont été le bombardement de deux postes de sécurité à Soukna et à Ajdabia, tuant 12 soldats et faisant des dizaines de blessés", a-t-il dit.

M. Siala a souligné qu'"on ne peut pas parler de tous ces événements qui affligent le monde sans parler du financement du terrorisme, un objectif vers lequel tendent toutes les organisations terroristes à travers notamment le trafic de la drogue, des armes, la contrebande, les prises d'otages contre rançon, le vol à main armée, la falsification d'argent, en plus du phénomène de la traite des êtres humains".

M. Siala a noté que "la Libye, malgré les circonstances politiques, a pris des mesures énergiques pour lutter contre le terrorisme et ses sources de financement et a élaborer des lois pour lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme", ajoutant que "tous ces efforts ont abouti au retrait du nom de la Libye de la liste des pays classés dans le suivi renforcé par l'équipe de coopération du Groupe d'action financière internationale".

Le ministre des Affaires étrangères du gouvernement d'union nationale a souligné que "la Libye est engagée à mettre en œuvre les normes internationales de lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme en vertu de sa foi que cela constitue l'issue pour tous devant les défis posés par le phénomène du terrorisme et son financement".

"La Libye, malgré toutes les circonstances, peut mieux faire pour combattre le terrorisme et son financement", a ajouté M. Siala, appelant la communauté internationale à continuer de soutenir la légitimité qui renforceront ses efforts dans ce domaine.

