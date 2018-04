Togo : L’Assemblée Générale de Ecobank Transnational Incorporated s’est tenue à Lomé

26 Avril 2018

Par Antoine NKOLO LAWSON, envoyé spécial à Lomé

LOME, Togo, 25 avril (Infosplusgabon) - La 30e Assemblée générale ordinaire de Ecobank Transnational Incorporated (ETI) s’est tenue mardi, à Lomé, dans la Salle de Conférence du Centre Panafricain Ecobank. Les actionnaires ont, à la majorité, approuvé les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2017.

Selon la Banque panafricaine, le résultat net a été de 182 millions de dollars US en 2017 contre une perte de 39 millions de dollars US en 2016. Il n’y aura malheureusement pas de distribution de dividendes aux actionnaires cette année malgré cette bonne performance résultant de la baisse des provisions à la faveur de la création de résolution et d’une accélération des recouvrements, notamment.

« Nous avons beaucoup œuvre et nous poursuivons l’assainisseùment des créances douteuses, tandis que l’impact de la reprise économique est perspectible graduellement sur l’activité de nos principaux marchés », rapporte la direction générale.

Quant au produit net bancaire, il s’établit à 1,8 milliard de dollars US, en baisse de 7% comparé à 2016, avec une faible incidence des effets de change, en raison de l’impact de la baisse des revenus d’intérêts sur la croissance des revenus hors intérêts.

Créée à Lomé, au Togo, en 1988, Ecobank Transnational Incorporated (‘ETI’) est la maison mère du Groupe Ecobank, le principal groupe bancaire régional indépendant panafricain.

Le Groupe est présent dans 36 pays africains, à savoir : Afrique du Sud, Angola, Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Cap-Vert, Congo (Brazzaville), Congo (République démocratique), Côte d'Ivoire, Ethiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée -Bissau, Guinée Équatoriale, Kenya, Libéria, Malawi, Mali, Mozambique, Niger, Nigeria, Ouganda, République Centrafricaine, Rwanda, Sao Tomé et Principe, Sénégal, Sierra Leone, Soudan du Sud, Tanzanie, Tchad, Togo, Zambie et Zimbabwe. Il emploie plus de 17 000 personnes dans plus de 1 200 agences et bureaux. (Pour plus d’informations sur Ecobank, prière de consulter www. ecobank.com).

FIN/INFOSPLUSGABON/ATY/ETI/GABON 2018

© Copyright Infosplusgabon